Qué hacer si tu móvil no detecta la tarjeta SIM

mayo 3, 2020

Si te ha pasado esto, que tu teléfono no reconoce o no detecta la tarjeta SIM, hay una serie de soluciones que podemos probar, de manera que vaya a detectarla y todo funcione con normalidad. En este tipo de situaciones lo importante es intentar averiguar lo antes posible dónde se origina el fallo (tarjeta o teléfono), para aplicar soluciones efectivas.

Imagen vía Depositphotos

Usa otra tarjeta SIM o ponla en otro teléfono. Como lo primero que nos interesa saber es el origen del problema, hay un par de cosas que podemos hacer. Por un lado, podemos insertar una tarjeta SIM diferente en el teléfono, para ver si dicha tarjeta funciona o no. Si funciona, el problema reside en nuestra tarjeta, pero en caso de que no funcione, podría ser algo del teléfono. También podemos insertar nuestra tarjeta SIM en otro teléfono, para comprobar lo mismo, si funciona o no en otro teléfono y así poder determinar el origen de este problema que nos afecta actualmente. Una vez hayamos hecho estas comprobaciones, sabremos si es un fallo de la tarjeta o del teléfono.

¿La tarjeta está bien puesta?

Puede parecer algo muy estúpido, pero hay veces en las que dicha tarjeta SIM no se ha colocado de forma correcta en su ranura o bandeja, que es lo que impide que el teléfono la detecte o reconozca. Sobre todo porque en teléfonos actuales dicha bandeja es donde también se coloca una microSD, lo que puede provocar que estemos colocando esta tarjeta de manera incorrecta y haciendo que así no funcione.

Comprueba por tanto que tanto la tarjeta SIM como la bandeja se introducen correctamente, ya que también puede ocurrir que alguien haya puesto la bandeja del revés, haciendo que el teléfono no vaya a poder reconocer su tarjeta de ninguna manera. Si hemos realizado esta comprobación y sigue sin funcionar, turno de otras soluciones.Qué hacer si los datos móviles no funcionan en tu teléfono

Comprueba que no haya suciedad…

