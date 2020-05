mayo 18, 2020

El proyector inalámbrico LED portátil Acer C250i con orientación multiángulo independiente y modo de autorretrato ya está disponible en los Estados Unidos. Este nuevo proyector portátil pesa solo 800 gramos y admite hermosas imágenes de alta definición de 1080p y el uso compartido fácil del contenido del teléfono inteligente en casi cualquier lugar.

Proyector inalámbrico LED portátil funciona en múltiples ángulos sin soporte

A diferencia de otros proyectores limitados a tiros horizontales, el C250i admite la proyección de múltiples ángulos sin soporte con su innovador diseño de rodillo retorcido. Este factor de forma que ahorra espacio es elegante y ofrece a los clientes flexibilidad para proyectar la pantalla de su teléfono inteligente en paredes, techos y casi cualquier superficie sin necesidad de un soporte o trípode. Colocado de lado, los usuarios pueden «rodar» el proyector para encontrar el mejor ángulo para ver el contenido. La orientación vertical admite tiros de pared horizontales y activa el modo de autorretrato.

Creado para el uso diario

El sensor G integrado proyecta automáticamente las imágenes exactamente como se muestran en la pantalla de un teléfono inteligente sin cambiar ninguna configuración. El modo de autorretrato del Acer C250i permite a los clientes proyectar directamente video chat o sesiones de transmisión en vivo (en Facebook o Instagram, por ejemplo) de forma inalámbrica, utilizando la superficie de proyección completa sin barras negras en el lateral. Gracias a la corrección trapezoidal, el contenido en pantalla es perfecto desde todos los ángulos.

La batería incorporada de 9000 mAh proporciona hasta 5 horas de duración con una sola recarga y sirve como un banco de energía portátil para recargar los teléfonos mientras viaja. Su módulo LED ofrece una vida útil de hasta 30.000 horas, una amplia gama de colores que es 100 por ciento compatible con NTSC, brillo de 300 lúmenes ANSI y una relación de contraste de 5.000: 1. Un altavoz Bluetooth incorporado de 5 W ofrece audio de calidad para películas, música y juegos.

Tanto los usuarios de Android como de iOS pueden conectarse al C250i de forma inalámbrica para una proyección sin cables en casa o en la carretera. También incluye un puerto HDMI estándar para conectar y ver contenido en una computadora portátil o de escritorio. Los puertos USB tipo C y tipo A admiten la salida de video tanto para teléfonos inteligentes como para PC. El proyector es 100% plug and play, por lo que no se requieren controladores ni software adicionales. El puerto USB tipo A permite la reproducción multimedia directa desde una unidad USB para una experiencia de proyección increíblemente elegante y sin PC.

Resumen de especificaciones técnicas

ACER C250I SISTEMA DLP TECNOLOGÍA LED BRILLO 300 lumens RESOLUCIÓN 1920×1080 píxeles CONTRASTE 5000:1 ÍNDICE DE PROYECCIÓN 1,2 (1905 mm@2000 mm) DISTANCIA DE PROYECCIÓN MÍNIMA 80 cm BATERÍA 9000 mAh VIDA ÚTIL LÁMPARA 20000-30000 horas CONECTIVIDAD ENTRADA HDMI x 1, USB Type A x 1, USB Type C x 1 PESO 800 gramos PRECIO 500 dólares

Precios y disponibilidad

El proyector Acer C250i está disponible en los Estados Unidos en los principales minoristas con una garantía limitada de un año en piezas y mano de obra por USD $500.

Origen: El nuevo proyector portátil Acer C250i con proyección de múltiples ángulos y modo de autorretrato ahora disponible en los Estados Unidos

[+] Videos de nuestro canal de YouTube