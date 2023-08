Revisión de Honor X7: Características, rendimiento y relación calidad-precio

agosto 2, 2023

HONOR X7 es un teléfono inteligente potente y económico porque, por el rango de precio de la unidad móvil, tendrá las mejores características y rendimiento cuando se trata de juegos, productividad, fotografía y entretenimiento. Además, el factor de forma del teléfono inteligente es extraordinario y prístino porque incluso podría confundirlo con un teléfono premium. En la revisión de hoy de Honor X7, compartiré con ustedes mis pensamientos sobre las especificaciones de la unidad móvil y enumeraré sus ventajas y desventajas. Y con suerte, al final de la revisión, debería ayudarlo a determinar por qué Honor X7 es la opción correcta para usted y por qué son la mejor relación calidad-precio.

Honor X7: diseño y factor de forma

La construcción del Honor X7 es de plástico duro, pero no se nota y se ve premium y emblemática. Además, la pantalla LCD de la unidad móvil es de material de vidrio que brinda un tacto suave y una alta tasa de respuesta. El monitor también tiene una pantalla LCD IPS y 720×1600 píxeles (densidad de 260 ppi) que emite una hermosa resolución de pantalla de alta definición. La construcción general del teléfono inteligente es súper liviana que solo pesa 198 gramos y es muy cómoda en las manos y para transportar incluso durante su viaje.

Hardware y rendimiento general

Honor X7 está equipado con Qualcomm Snapdragon 680 4G, que se sabe que es un procesador de juegos. Además, se beneficiará del otro hardware del teléfono inteligente que comprende la GPU Adreno 610, Android 11 Magic UI 4.2 y 8 núcleos de Kyro 265 Gold y Kyro 265 Silver. También tiene 4 GB de RAM que se pueden expandir hasta 8 GB de RAM, lo que garantiza que tengas una experiencia de juego sin demoras. Con solo consultar esta información, puede suponer de inmediato que el Honor X7 es más que capaz de cargar aplicaciones con altos requisitos de sistema, como FIFA Mobile, NBA 2k, Asphalt 8, Need for Speed e incluso Call of Duty, que es el punto de medición perfecto para el rendimiento del teléfono.

Resolución de video y cámara

El teléfono inteligente ofrece una cámara cuádruple que se coloca elegantemente en una muesca rectangular vertical. E incluye una cámara principal ancha de 48 MP, ultra ancha de 5 MP, macro de 2 MP y 2 MP adicionales para profundidad. La cámara de 48 MP es típicamente lo que también tendrá en algunas marcas de presupuesto de rango medio y teléfonos inteligentes premium emblemáticos. Y lo que hace que el Honor X7 se destaque del resto de los teléfonos económicos es que las tres cámaras complementarias son capaces de mejorar las fotos tomadas y producir resultados más vibrantes y detallados.

La cámara frontal del Honor X7 solo tiene una resolución de video y cámara de 8 MP. En cualquier caso, no quita realmente la gran relación calidad-precio de la unidad teniendo en cuenta su rango de precios. Además, la lente frontal de 8 MP es suficiente para capturar impresionantes selfies que son lo suficientemente dignas de publicar en su perfil de redes sociales o lo suficientemente claras para que las personas lo vean cuando está en una videoconferencia.

Capacidad y rendimiento de la batería

El teléfono inteligente está equipado con una batería LiPo no extraíble de 5000 mAh que consume alrededor de 22,5 W de energía cuando está conectado a un enchufe de pared. La capacidad de la batería de 5000 mAh es el estándar en la mayoría de los teléfonos económicos y de gama media y en algunas marcas insignia premium. Sin embargo, puede esperar un consumo de energía eficiente con el Honor X7 que le dura aproximadamente de 10 a 12 horas con un uso intensivo del teléfono o aproximadamente un día si está usando su teléfono sin hacer nada.

Precio y Disponibilidad

El precio minorista de Honor X7 depende de la tienda en la que los compre. Pero como se mencionó, es un teléfono inteligente económico. Y el precio de la unidad Honor X7 solo oscila entre $ 190 y $ 209. Honor es una marca global con distribuidores y socios en todo el mundo. Y puedes encontrarlos prácticamente en cualquiera de tus tiendas conceptuales locales. Pero en cualquier caso, si no encuentras el Honor X7, siempre puedes comprarlo online a través de las tiendas eComm o la web oficial de Honor.

Reflexiones finales: relación calidad-precio

Destaqué varias veces que Honor X7 es un teléfono inteligente potente y económico. Y por el precio del móvil, ya puedes tener un teléfono inteligente para juegos sin tener que gastar miles de dólares. La RAM Qualcomm Snapdragon 680 4G es más que suficiente para cargar y ejecutar juegos específicos con altos requisitos de sistema. También se beneficiará de la cámara de 48 MP del teléfono inteligente y las tres cámaras adicionales que lo acompañan que pueden producir imágenes y videos memorables y de calidad.