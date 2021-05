mayo 11, 2021

La edición 2021 del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona se llevará a cabo del 28 de junio al 1 de julio en el Gran Fira de la ciudad catalana. El evento de tecnología móvil más gran del mundo será por primera vez en la historia un híbrido entre presencial y virtual para complacer a quienes no pueden o no quieren asistir físicamente. Samsung no asistirá al MWC 2021 de forma presencial.

Samsung no asistirá al MWC 2021 tampoco Google, Ericsson, Nokia ni Sony #MWC2021

Los efectos de la pandemia siguen siendo muy evidentes, y el hecho de que la GSMA haya decidido en cualquier caso organizar el evento es una señal de la voluntad de volver a la normalidad y la necesidad de reiniciar todo un sector.

Pero a pesar de los esfuerzos realizados por la organización para garantizar la máxima seguridad a los participantes. Una afluencia limitada en cumplimiento del distanciamiento social no ha sido suficiente y se empiezan a contar las primeras deserciones de las habituales empresas asistentes.

Samsung, como adelantamos, se ha sumado a la lista de empresas que han optado por no participar en el evento presencial:

La salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y clientes es nuestra prioridad número uno, por lo que hemos tomado la decisión de no estar físicamente presentes en el MWC de este año. Esperamos participar de forma virtual y seguir trabajando con GSMA y los socios de la industria para fomentar nuevas experiencias móviles.

Google también dio a conocer previamente que no participará en la edición 2021 del MWC. Esta es la declaración emitida a los colegas de The Verge:

Siguiendo nuestras restricciones y protocolos de viaje actuales, Google ha decidido no exponer en el Mobile World Congress de este año. Continuaremos colaborando con GSMA y apoyando a nuestros socios a través de oportunidades de reuniones virtuales. Esperamos poder iniciar actividades este año y volver a verte en Barcelona en 2022

Ericsson , participante histórico y muy reconocible dentro del recinto ferial por su enorme stand, fue la primera empresa en decir no a la participación, pero la lista parece destinada a crecer, exactamente como lo hizo el año pasado . Por lo tanto, continuamos poniendo orden al traer de regreso a todas las empresas que gradualmente confirmarán oficialmente su presencia / ausencia , esperando que el epílogo no sea el mismo: la cancelación.

En Barcelona no estará tampoco (físicamente) Sony Mobile , que ha decidido casar la fórmula online para «comunicar novedades de producto a un público más amplio«.

Nokia hará lo mismo, lo que claramente se refiere a la protección de la «salud de los empleados, clientes y socios«:

Dado el carácter internacional del evento y con la distribución global de la vacuna aún en sus primeras etapas, hemos tomado la decisión de participar solo en el evento virtual.

El MWC 2021 de Barcelona se ha trasladado al verano con la esperanza de una mejor situación epidemiológica que a finales de febrero que es su fecha tradicional. Aunque este sea realmente el caso, no podemos dejar de notar, sin embargo, las inevitables dificultades logísticas a las que se enfrentarán los profesionales, especialmente los que proceden de países no europeos.

Quienes quieran estar en Barcelona tendrán que demostrar su negatividad al virus con un test reciente y serán sometidos a un seguimiento continuo por parte del personal de seguridad sanitaria. La edición 2021 del MWC será recordada como la edición más «sin contacto» de la historia: el check-in, los pagos y las reservas se realizarán a través de la aplicación oficial, sin tener que tocar ninguna superficie.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube