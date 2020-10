Si su correo electrónico es principalmente Outlook, qué hacer si está frito

octubre 19, 2020

La mayoría de los usuarios solo usan Outlook; debe estar claro y aceptado. Es fácil y la aplicación forma parte del paquete de Office. Su interfaz es más o menos rutinaria, ¿por qué reinventar la rueda y buscar algo nuevo? Más aún, un gran número de puntos de Microsoft Exchange Server son soportados solo con este cliente. ¿Correos electrónicos en puro texto? Olvídelo. ¡Es una reliquia del pasado! Outlook representa no solo correos electrónicos, sino también calendarios, eventos, reuniones.

Pero de repente, cuando intenta recibir o enviar un correo electrónico, observa lo siguiente: 0x8004010F: Outlook data file cannot be accessed. ¿Qué es esto? Amigo, ¿se acabó el juego o todavía tenemos la oportunidad de hacer algo? Veamos más de cerca.

El Archivo de Formato de Outlook No Se Consigue Por Ningún Lado

¿Se esfumó con el viento? ¿Perdido en alguna parte? ¿Un par de sectores de disco se dañaron en el momento más inoportuno? No importa si el correo electrónico utiliza el protocolo IMAP y se almacena en Exchange Server o en Office365/Yahoo Mail/Gmail/Mail.ru/Hotmail, o similares. Recuerde que los datos locales de Outlook representan solo una copia de los datos del servidor. Por lo tanto, puede rápidamente dirigirse al servidor y obtenerlos. El punto es, en mi opinión, que dejamos de usar el archivo disponible de datos de correo electrónico local (que de todas formas no puede abrirse). Entonces creamos una alternativa, por ahora, donde grabamos todo lo que está almacenado en el servidor. ¿Qué apariencia tiene? Es una sesión de sincronización de datos dentro de la nube. ¿Qué debemos hacer en este caso?

Recrear un Buzón Local en Outlook

Para este propósito:

Abrir Outlook. Elegir Account Settings (Configuración de Cuenta). Seleccionar la cuenta problemática. Pulsar en Change folder (Cambiar carpeta). En una nueva ventana, escoger New Outlook Data File (Nuevo Archivo de Datos de Outlook). Pulsar ОК. Intentar enviar y recibir correos nuevamente.

Pero, ¿y si el plan es defectuoso?

Hay muchas posibilidades Por ejemplo, si su buzón no usa un servidor remoto, entonces se almacena localmente usando el protocolo POP3. Todas las copias son, inmediatamente, eliminadas del servidor después de la recepción de datos. Ahora necesitamos un nuevo plan. Afortunadamente, tengo uno. No le abandonaré.

Para empezar, verifiquemos. Es demasiado temprano para entrar en pánico. El problema está relacionado con algunos parámetros incorrectos de Windows. Por ejemplo, ¿pudieran ser los derechos de acceso a los archivos de Outlook? Necesitamos hacer lo siguiente:

Elegir el archivo en el Explorador de Windows. Si no sabe dónde está almacenado, buscar en Explorer, localizar un archivo con formato .PST.

Pulsar el botón derecho sobre el archivo detectado.

Seleccionar Properties ( Propiedades ).

( ). ¿Consigue ver la casilla Read Only ( Solo Lectura )? De ser así, removerla.

( )? De ser así, removerla. Ir a la pestaña Security (Seguridad).

Seleccionar el usuario, ingresar al sistema y verificar los permisos: es necesario habilitar todas las operaciones con el archivo.

Pulsar ОК para confirmar los cambios.

¿Los permisos parecen ser los correctos, pero el problema no se resuelve? Aquí, las opciones son escasas, independientemente de la cantidad de enlaces de Google relacionados con el problema: 0x8004010F: Outlook data file cannot be accessed. Puede tratarse de una copia de seguridad del correo electrónico o servicios de recuperación de datos de terceros. Más nada. ¿Tiene un respaldo? ¡Excelente! No es necesario leer el resto de este texto. Restaure, no hay más problemas. Si no tuviese una copia de seguridad, no necesita entrar en pánico. No todo está perdido.

Recuperación de Datos de Outlook

Outlook tiene su propia solución de recuperación de datos. Se llama Inbox Repair Tool. El software no es complicado. Nada importa más que el hecho de ser gratuito. Ya está instalado en su PC y puede hallarse en las carpetas de Microsoft Office:

Outlook 2019: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

Outlook 2016: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

Outlook 2013: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15

Outlook 2010: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14

Outlook 2007: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12

Intente resolver el problema utilizando Inbox Repair Tool. La mayoría de las veces, es suficiente para solucionar el problema, ahorrándole tiempo y dinero. Desafortunadamente, no siempre ayuda. Si este es el caso, continúe leyendo. No hay salida; no podemos sobrevivir sin correo electrónico y, por ende, debemos resolver el problema a toda costa.

Ciertamente, hay varios servicios de recuperación de datos, por ejemplo, este: https://outlook.recoverytoolbox.com/online/es/. En la página web, se debe proporcionar la ruta correcta, en el disco duro local, a un archivo dañado con formato PST u OST. Después, seguir los siguientes pasos:

Proporcionar su dirección de correo electrónico. Ingresar el CAPTCHA. Finalmente, pagar por una sesión de recuperación de datos.

Si lo hizo correctamente (estoy seguro de que lo hizo, no es tan complicado), descargue el archivo recuperado en la última etapa.

Ahora está la cuestión del precio y la confidencialidad. Puede cargar un archivo dañado en el servidor remoto y solicitar repararlo. Es barato, cuesta $10 por un archivo no mayor a 1 Gb. Sin embargo, pudiera ser peligroso. Por lo general, es improbable que su correspondencia personal le interesase a alguien, pero ¿quién sabe? Piense, ¿tiene correos electrónicos bancarios, credenciales para su propio espacio, fotos de tarjetas de crédito en su buzón? Si no estas seguro, no lo haga. No necesita subir su correo electrónico a un servidor remoto. Hay otras opciones.

Por ejemplo, la Siguiente Herramienta: Recovery Toolbox for Outlook (https://outlook.recoverytoolbox.com/es/outlook-data-file-cannot-be-accessed.html)

Primeramente, he notado la seguridad de la aplicación. No pude encontrar a nadie reclamando el robo de información personal debido a este servicio. Recovery Toolbox for Outlook es un pequeño programa que se instala en la computadora. No establece conexiones a ningún sitio externo. Por regla general, es más accesible de lo que imagina. Los desarrolladores saben que los usuarios leen las instrucciones solo después de que el daño está hecho, por lo que aquí no hay nada que dañar. Ábralo y ejecútelo.

Antes de iniciar Recovery Toolbox, vale la pena copiar un archivo PST de Microsoft Outlook a otro disco. Sí, al analizar datos, Recovery Toolbox for Outlook no cambia el archivo de entrada. Sin embargo, haciendo una copia del archivo PST file, mataremos dos pájaros de un tiro. Primeramente, porque no será necesaria una copia de reemplazo de un archivo de Outlook crítico para la empresa. En segundo lugar, porque verificamos la integridad del HDD. ¿Acaso no fue fácil? Si un intento de copiar archivos PST causase un error de Windows, acepte mis más sinceras condolencias. El problema es, entonces, peor de lo esperado. Se necesitará recuperar todo el sistema, siendo esto una historia completamente diferente.

Por cierto, en el futuro, recuerde que es mucho más fácil prevenir un problema que solucionar sus consecuencias. Lo más importante es hacer un respaldo periódico de todos los datos, lo que ayuda a ahorrar dinero y salud mental.

Cómo solucionar el problema: 0x8004010F: Outlook data file cannot be accessed

Para corregir el error 8004010F al utilizar cuentas POP3/SMTP en Microsoft Outlook, seguir los siguientes pasos:

Descargar, instalar e iniciar Recovery Toolbox for Outlook desde el sitio: https://outlook.recoverytoolbox.com/es/outlook-data-file-cannot-be-accessed.html

desde el sitio: https://outlook.recoverytoolbox.com/es/outlook-data-file-cannot-be-accessed.html Eligir un archivo corrupto .PST en la primera ventana.

Seleccionar Recovery Mode .

. Escoger una carpeta para guardar el archivo recuperado.

Reemplazar el archivo PST corrupto por el recuperado.

Sí, al final, debe reemplazarse el archivo dañado por uno recuperado o simplemente agregar el archivo recuperado a la lista de archivos de datos en Outlook. Para las siguientes versiones de Outlook: 2019, 2016, 2013, los pasos a seguir son los siguientes:

Elegir el elemento del menú “ File | Info” .

. Pulsar el botón “Account settings”.

Seleccionar “Account Settings” en el menú emergente. Escoger la pestaña “Data Files” . Seleccionar un archivo de datos de la lista. Pulsar el botón “Open File Location” .

en el menú emergente.

No olvidar eliminar el viejo archivo dañado para evitar nuevos problemas en el futuro.

Por último, finalmente puede abrirse Microsoft Outlook y seguir trabajando con el correo electrónico. Si no hay problemas con el envío y la recepción de correos electrónicos, todo se realizó correctamente. Solo me resta ser feliz con usted. Alternativamente, intentar releer el artículo y comprender qué salió mal. Google sugiere una variedad de soluciones con respecto al problema: 0x8004010F: Outlook data file cannot be accessed, pero, si está confundido, contacte al departamento de soporte tech.support@recoverytoolbox.com y describa lo que ocurre. Claro, solo tendrá sentido si pagó la recuperación o compró Recovery Toolbox for Outlook.

Buena suerte a todos. Espero que nunca encuentren virus y sectores defectuosos en el HDD.

