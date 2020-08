Trump bloquea a TikTok y WeChat en Estados Unidos

agosto 7, 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump bloquea a TikTok y WeChat. Con la firma una orden ejecutiva bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia finalmente cumple las amenazas de bloquear las transacciones estadounidenses con Bytedance, la matriz de TikTok. Esta resticción entrará en vigencia a partir del 20 de septiembre. La orden alude a una “emergencia nacional” y no viene sola: Trump veta también Tencent (WeChat) desde el mismo día.

La Casa Blanca acusa a China de aprovechar el altavoz de TikTok para difundir “campañas de desinformación en favor del Partido Comunista Chino”. Así como “teorías de la conspiración desmentidas sobre el origen del coronavirus”. También se acusa a TikTok de censurar “contenido políticamente sensible” para el gobierno chino. Como las protestas en Hong Kong y el trato inhumano que tiene el gobierno con los uigures y otras minorías musulmanas.

TikTok negó el sábado las acusaciones sobre privacidad y el acceso del gobierno chino a los datos personales. “Los datos de usuario de TikTok Estados Unidos se almacenan en Estados Unidos con controles estrictos sobre el acceso de los empleados”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado. “Estamos comprometidos a proteger la privacidad y seguridad de nuestros usuarios a medida que trabajamos para brindar alegría a las familias y carreras profesionales a aquellos que crean contenido en nuestra plataforma”.

La orden prohíbe a todas las personas o empresas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos realizar cualquier tipo de transacción con ByteDance, pero no entra en vigor hasta dentro de 45 días.

Mientras tanto, Facebook ha lanzado Reels, un clon de TikTok integrado en Instagram que busca atraer creadores de contenido a base de chequera.

Y WeChat también

Una orden paralela veta también a Tencent, la dueña del servicio de mensajería WeChat y varios desarrolladores de videojuegos: Riot Games (League of Legends, Valorant), Supercell (Clash of Clans), Grinding Gear Games (Path of Exile), Funcom (Conan Exiles, Age of Conan) y el 40% de Epic Games (Fortnite).

Pero el envite se centra en WeChat.

