Usa tu teléfono como una segunda pantalla para YouTube TV

junio 3, 2022

Ver YouTube en la televisión es muy divertido, puedes disfrutar cosas en una pantalla grande, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puede dar me gusta, suscribirse o compartir un video desde la aplicación YouTube TV. Esto se debe a que los controles remotos son difíciles de usar y navegar. Además, la mayoría de los televisores no tienen un navegador web incorporado para admitir estas funciones. Para solucionar este problema, Google está implementando una nueva función que le permite conectar su televisor a su teléfono inteligente para una mejor usabilidad.

Según el blog de YouTube , Google está lanzando una nueva función que permitirá a los usuarios conectar sin esfuerzo la aplicación YouTube TV a su teléfono iOS o Android para navegar e interactuar con los videos fácilmente. En otras palabras, ahora puede convertir su teléfono en una segunda pantalla para YouTube en su televisor.

Conectando la TV y el smartphone

Para usar esta función, debe iniciar sesión en su teléfono y televisor con la misma cuenta de YouTube. Si ha iniciado sesión, abra la aplicación de YouTube TV en el televisor, luego vaya a la aplicación de YouTube en su teléfono y haga clic en «Conectar» en el mensaje que aparece automáticamente.

Una vez conectado, puede usar el teclado de su teléfono para buscar videos para ver en su televisor, o puede dejar un comentario en un video que está viendo en el televisor con su teléfono, o verificar la descripción de un video que está viendo en televisión con su teléfono.

Esta nueva característica es similar a la opción Casting que podría haber usado para transmitir un video desde su teléfono al televisor. Google ahora simplemente ofrece la misma facilidad de uso para los videos que encuentra en la aplicación de YouTube de su televisor. El lanzamiento de esta función comienza hoy, pero puede tardar un poco en llegar a su teléfono inteligente o televisor.

Origen: Gizmochina

