Usuarios de iPhone 12 informan pérdida de conectividad a redes 4G y 5G

diciembre 2, 2020

Los informes que emanan de las comunidades en línea de soporte de Apple han citado a muchos propietarios de la serie iPhone 12 diciendo que los nuevos modelos de iPhone podrían tener dificultades para conectarse a redes 4G y 5G. Apple aún no ha solucionado el problema a principios de esta semana.

Según los usuarios de teléfonos preocupados, sus modelos de iPhone 12 generalmente pierden todas las barras de señal y el mensaje en la pantalla dice «Su iPhone no está activado». Este problema ocurre en redes 4G LTE y 5G y activar y desactivar el modo Avión generalmente restaurará la conexión. Otros dijeron que tenían que reiniciar su teléfono o quitar y reemplazar su tarjeta SIM para que su teléfono se sincronizara con la red de su operador.

Los usuarios de la serie Apple iPhone 12 también expresaron el problema en Reddit, y se observaron señales caídas repentinamente a intervalos cortos. La única solución regular en tales circunstancias, que funciona para restaurar el servicio, es reiniciar el teléfono, como afirmó uno de los usuarios.

Los operadores de red Verizon y AT&T parecen ser los más afectados por este error y algunos usuarios ven que su iPhone pierde la señal cada vez que hay un cambio de torres. El problema también fue informado por algunos usuarios fuera de los EE. UU. Por ejemplo, un propietario australiano de iPhone 12 Pro dijo que “tengo el mismo problema con Vodafone en Australia. Después de pasar de un iPhone 11pro a un iPhone 12 pro. Mi nuevo teléfono simplemente pierde el servicio por completo a veces y en algunos casos solo muestra 3G. No he visto 3G durante muchos años, pero ahora me encuentro pasando a 3G la mayoría de las veces, o sin servicio por completo”.

Los usuarios de los cuatro modelos de iPhone 12 han experimentado algunos problemas con el teléfono

En noviembre, se descubrió que la pantalla de algunas unidades brillaba en verde y gris. En respuesta, Apple les dijo a los técnicos que no repararan las unidades que tenían este problema. Más bien, los propietarios de iPhone deberían actualizar sus dispositivos con regularidad. Por lo tanto, deberíamos esperar una actualización de software pronto, y se espera que el problema actual de la señal también se solucione con la actualización del software.

Origen: Los usuarios de iPhone 12 informan pérdida de conectividad a señales 5G y 4G – Gizmochina

