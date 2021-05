Vacaciones 2021: Peligros de compartir tu ubicación en redes sociales

mayo 4, 2021

Antes de salir de vacaciones debes leer esto. Aunque no le prestes demasiada atención, tu ubicación es una información sensible que a menudo es compartida públicamente en internet, con los riesgos que eso implica. Las redes sociales nos conectan a un espacio público que permite recibir y enviar datos, algo que debe realizarse de forma responsable. Instagram, Facebook o YouTube presentan textos, fotografías y videos que incluyen la posibilidad de añadir la localización GPS del autor, una información que puede ser utilizada para bien o para mal.

Imagen vía Depositphotos

Cuando publicas una actualización de estado o una imagen, la red social la etiqueta con tu ubicación actual. Dependiendo de tu configuración de privacidad, esa información puede ser accesible para millones de desconocidos. Incluso si tienes una configuración limitada para compartir sólo con tus amigos, nada garantiza que esa información no salga fuera de estos círculos.

Revela dónde no estás

Entre las recomendaciones para evitar los robos durante las vacaciones siempre figura no informar a través de las redes sociales que no estás en casa. Si te haces una foto a miles de kilómetros de distancia y la haces pública, puedes estar avisando a millones de extraños que no hay nadie en tu domicilio.

Revela información útil hasta para secuestradores

Cuando haces una foto con tu smartphone, es posible que, sin saberlo, estés transmitiendo la ubicación exacta de la instantánea. Esta función es concebida para geolocalización de las fotos que se hacen en un viaje o durante las vacaciones. Esta característica ofrece información muy precisa; no sólo hace pública la ciudad o el país en el que estás sino la localización concreta. Esto puede ser especialmente peligroso con fotografías de tu hogar, tu oficina, el colegio de tus hijos o cualquier lugar en el que guardas objetos valiosos.

Imagen vía Depositphotos

Revela información de las personas que te acompañan:

Cuando publicas una imagen geoetiquetada o cuando etiquetas en una actualización de estado a amigos o familiares con los que estás de vacaciones, por ejemplo, les estás exponiendo a todos los riesgos mencionados anteriormente. Esto también implica la necesidad de llevar un cierto control de las personas que nos etiquetan en las imágenes en sus perfiles.

Tener más discreción a la hora de divulgar públicamente nuestras actividades es la recomendación general. Cosas más específicas pueden ser:

Desactivar la función GPS en la cámara de tu smartphone o cámara digital.

en la cámara de tu smartphone o cámara digital. Comprobar la configuración de privacidad en tus perfiles de redes sociales y sitios de intercambio de imágenes.

en tus perfiles de redes sociales y sitios de intercambio de imágenes. Y sobre todo ten cuidado con las imágenes que compartes y en qué momento las haces públicas.

