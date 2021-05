Nuevo y asequible Vivo Y52s aterriza con más potencia y 5G

mayo 3, 2021

Vivo es bien conocido por dos cosas en particular: lanzar buenos teléfonos inteligentes con buenas especificaciones y lanzar múltiples variantes de cada línea que tiene. A veces, la compañía no es la mejor para determinar nuevos nombres para sus nuevos teléfonos inteligentes. El último ejemplo es el Vivo Y52s (t1 Edition). Sin duda, este es un nombre complicado para un teléfono inteligente que no está tan lejos del Vivo Y52 original lanzado hace unos seis meses. La mayor diferencia es que el modelo más nuevo viene con un SoC Snapdragon 480.

Los Vivo Y52 se encuentran en la clase de teléfonos inteligentes asequibles de gama media. El dispositivo viene con una pantalla LCD de 6.58 pulgadas con una alta frecuencia de actualización de 90 Hz. El dispositivo también incluye resolución Full HD+, lo que significa 2.400 x 1.080 píxeles. Además, el panel viene con un lenguaje de diseño de muesca de gota de agua y el recorte sirve como hogar para la cámara selfie básica de 8 Mpx con una apertura f / 2.0.

Moviéndose hacia la parte posterior, el dispositivo está muy lejos de los buques insignia de Vivo con sistemas de cámara tipo cardán. Viene con una configuración simple de doble cámara. Afortunadamente, la cámara principal es de 48 Mpx que recibe ayuda de una cámara de profundidad de 2 Mpx para potenciar los efectos bokeh. El dispositivo viene con un solo flash LED y todo está instalado dentro de una isla de cámara cuadrada.

El teléfono inteligente viene con un chipset Qualcomm Snapdragon 480. Se trata de un conjunto de chips Octa-Core con cuatro núcleos ARM Cortex-A76 con una frecuencia de reloj de hasta 2.0GHz más cuatro núcleos ARM Cortex-A55 de bajo consumo con una frecuencia de hasta 1.8GHz. La compañía también equipó el teléfono inteligente con una cámara de vapor de 70 mm de largo dentro del teléfono inteligente. Esto se combina con algunas características de IA y una capa de grafito que permite una disipación de calor adecuada. Vivo parece estar bastante seguro de las capacidades de juego del Snapdragon 480 SoC. El chipset tiene una GPU Adreno 619, mucho mejor que el Adreno 610 que se encuentra en algunos chips de la serie Snapdragon 600. El teléfono también tiene potenciadores Multi-Turbo 5.0 que asignarán mejores recursos para los juegos.

El Vivo Y52s (t1 Edition) obtiene energía de una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W a través de un puerto USB-C. El teléfono ejecuta Android 11 y tiene Origin OS en la parte superior. Sin embargo, una vez que este dispositivo salga de China, sabemos que tendrá un Funtouch OS 11.

El Vivo Y52s (t1 Edition) viene en tres combinaciones de colores distintas: gris titanio, rosa coral y Aurora degradada. El dispositivo se envía en una única variante con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Cuesta 2.099 yuanes, unos 325 dólares o 270 euros al cambio.

