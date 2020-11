VivaVideo lo hace de nuevo: recomiendan eliminar esta aplicación de Android

noviembre 16, 2020

Si te gusta la creación y edición de videos móviles y prefieres las herramientas gratuitas, VivaVideo seguramente aparecerá en tus búsquedas como la mejor aplicación que te ayude a cortar, editar, recortar y fusionar contenido de video, así como agregar texto, pegatinas, música y más. Esto se debe a que esta aplicación en particular se ha instalado más de 100 millones de veces en todo el mundo y ha recopilado más de 12 millones de valoraciones de usuarios para una puntuación media de 4,4 estrellas.

Eso no está nada mal, pero en lugar de demostrar la confiabilidad de VivaVideo, eso sugiere que sus desarrolladores son increíblemente hábiles para enmascarar los comportamientos furtivos de la aplicación. Después de todo, el análisis de código no miente, y Secure-D ha acumulado suficiente evidencia desde principios de 2019 para demostrar que VivaVideo inicia con frecuencia intentos de suscripción premium no autorizados al tiempo que entrega «anuncios invisibles a los usuarios». En otras palabras, la aplicación busca generar ingresos ilegales de dos maneras, primero suscribiéndote a servicios falsos sin tu conocimiento y segundo al engañar a los anunciantes para que paguen comisiones por clics falsos.

Los algoritmos de Secure-D lograron de manera impresionante detectar y bloquear más de 20 millones de «transacciones móviles sospechosas» atribuidas a VivaVideo durante el prolongado período de monitoreo antes mencionado, ahorrando a los usuarios unos 27 millones de dólares. Desafortunadamente, muchos otros pagos similares pueden haberse realizado sin que nadie se haya dado cuenta, por lo que probablemente deberías verificar su historial financiero si alguna vez ha usado esta aplicación.

¿Hay que eliminar la aplicación o actualizarla a la última versión?

La respuesta a esa pregunta obviamente depende de cuánto necesites la funcionalidad de VivaVideo… y cuánto te guste apostar. Según el director de Secure-D, Geoffrey Cleaves (a través de Forbes ), aunque se sabe que las versiones anteriores de la aplicación son fraudulentas, la investigación de su equipo no ha llegado a la misma conclusión con respecto a las «más nuevas»… todavía.

Eso podría significar que las travesuras se han detenido para siempre o que los desarrolladores de la aplicación pueden haber encontrado nuevas y mejores formas de ocultar sus verdaderas intenciones.

Origen: Debe eliminar esta aplicación de Android enormemente popular antes de que robe su dinero – PhoneArena

