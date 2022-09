WhatsApp activa enlaces de un clic para unirse a una llamada

septiembre 26, 2022

WhatsApp activa una nueva función que permite a los usuarios compartir un enlace directo a una llamada, lo que facilita mantenerse en contacto con sus seres queridos. La función Enlaces de llamadas comenzará a aparecer en WhatsApp esta semana y se puede acceder a través de un banner ubicado en la parte superior de la pestaña Llamadas. Los usuarios de WhatsApp que quieran probar la función Call Link necesitarán la última versión de la aplicación.

Imagen por WilmaVdZ vía Shutterstock

Mark Zuckerberg anunció la función en Facebook, diciendo que los usuarios de WhatsApp podrán compartir un enlace a una llamada con «un solo toque». Los enlaces de llamadas permitirán a los usuarios enviar un enlace para iniciar una llamada de audio o video o unirse a una que ya está en curso. Esto hará la vida mucho más fácil, ya que los usuarios podrán enviar enlaces a aquellos que no forman parte de su lista de contactos, permitiéndoles unirse a la conversación sin mucho alboroto. A pesar del anuncio del jefe de WhatsApp, Will Cathcart, la función comenzará a implementarse en algún momento de esta semana. Desafortunadamente, no mencionaron si esto será para usuarios de Android o iOS o para ambos. Además, tampoco hubo detalles sobre cómo usar la función.

Facebook prueba chats de video de 32 personas

Zuckerberg también confirmó que las videollamadas encriptadas se están probando actualmente para llamadas grupales con hasta 32 personas, lo cual es notable, ya que WhatsApp actualmente limita las videollamadas a ocho usuarios.

La capacidad de llamadas ampliada configura a WhatsApp como un competidor para Google Meet, Microsoft Teams o Zoom. Estas ofertas rivales tienen una capacidad de llamadas mucho mayor (100 para Google y Microsoft Teams y 300 para Zoom). Sin embargo, incluyen restricciones como la duración de las llamadas para las cuentas gratuitas y es posible que no sean la primera opción para los miles de millones de personas que ya chatean en WhatsApp. WhatsApp no ​​mencionó ninguna restricción en la duración de las llamadas, lo que podría ubicarla como una de las mejores aplicaciones de videollamadas gratuitas para equipos más pequeños y redes personales una vez que la función esté ampliamente disponible.

Origen: WhatsApp is introducing Call Links and increasing video chat capacity – The Verge