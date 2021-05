Windows 10 1909 y otras dos versiones más quedan sin soporte a partir de hoy

mayo 12, 2021

Específicamente, Windows 10 1909 ya no será compatible con las versiones de Windows 10 Home y Pro. Si bien los SKU empresariales y educativos aún tienen un año más, los consumidores habituales ya no recibirán actualizaciones. Su única opción es actualizarse a algo nuevo, algo que el sistema operativo debería estar intentando hacer automáticamente a estas alturas.

Las siguientes en la lista son las versiones 1803 y 1809 de Windows 10. Ambas ya no son compatibles con las SKU de Windows 10 Enterprise o Education, y no han sido compatibles con los consumidores durante un tiempo. A partir de ahora, la versión 1803 no recibirá ninguna actualización y la versión 1809 solo recibirá actualizaciones en el Canal de servicio a largo plazo. Todas estas versiones de Windows 10 recibirán su última actualización hoy.

Así es como se ve ahora la compatibilidad con Windows 10:

Versión Soporte 1507 Rama de servicio a largo plazo 1511 No admitido 1607 Rama de servicio a largo plazo 1703 No admitido 1709 1803 1809 Canal de servicio a largo plazo 1903 No admitido 1909 Empresa y educación 2004 Soporte para todos

Tenga en cuenta que el canal de servicio a largo plazo (rama de servicio a largo plazo en versiones anteriores) es para empresas que desean soporte a largo plazo. Si este es su caso, su versión es compatible durante 10 años. Eso significa que la versión original de Windows 10 seguirá siendo compatible hasta 2025.

La versión 21H1 de Windows 10 también está en camino, y se lanzará pronto. De hecho, puede instalar la actualización ahora mismo . Una vez que eso suceda, las tres versiones compatibles recibirán las mismas actualizaciones acumulativas. Las versiones 20H2 y 21H1 de Windows 10 vienen en forma de paquete de habilitación. Eso significa que las versiones 2004, 20H2 y 21H1 son exactamente iguales, excepto con algunas características ocultas iluminadas.

Si tiene en una de las versiones que no son compatibles después de hoy, se recomienda que actualice su máquina lo antes posible. De hecho, tiene un mes hasta que se considere que no es seguro. En realidad, estas son las últimas fechas de finalización de la vida útil de Windows 10 para este año.

Origen: Windows 10 versión 1909 ya no es compatible a partir de hoy

