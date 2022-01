Xiaomi anuncia plan de actualización global de MIUI 13: incluye 19 dispositivos basados ​​todos en Android 12

enero 2, 2022

Después de la presentación de MIUI 13, fue anunciado también el primer lote de versiones beta internas. Por el momento, no hay información sobre el segundo lote. Sin embargo, el anuncio realizado en el lanzamiento del sistema fue para la «versión china». Ahora, Xiaomi ha anunciado un plan de actualización global de MIUI 13. Este primer anuncio global de MIUI 13 incluye 19 modelos que recibirán la actualización este mes.

Es importante tener en cuenta que todos estos modelos obtendrán MIUI 13 sobre Android 12. Esto significa que todos obtendrán la funcionalidad completa de MIUI 13. Por supuesto, dado que será una actualización beta, podría haber algunos errores. Esta es solo la primera lista y habrá un segundo, tercer e incluso cuarto lote. No necesita preocuparse si su dispositivo no está en la lista por ahora. Sorprendentemente, la serie Redmi Note 8 figura en la lista, pero no la serie Redmi Note 9.

LANZAMIENTO GLOBAL DE MIUI 13 – LISTA COMPLETA DEL PRIMER LOTE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi-Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi Mi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 10

Redmi Note 10 I

CALENDARIO DE LANZAMIENTO DE LA VERSIÓN CHINA DE MIUI 13

Para quienes estén interesados ​​en el calendario de la versión china, consulte la lista completa a continuación:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi-Mi 11

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Xiaomi-Mi Pad 5

La compañía prometió publicar la lista de lotes segundo y tercero posteriormente.

PLAN DE LANZAMIENTO DE PRUEBA INTERNO DE LA VERSIÓN DE DESARROLLO

A partir de mañana, los siguientes modelos comenzarán las pruebas internas del MIUI 13:

Xiaomi Civo

Xiaomi Mi MIX 4

Edición para juegos Redmi K40

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi 11

Edición Juvenil Xiaomi Mi 11

Redmi K40

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Redmi K30S Edición extrema

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi 10S

Redmi K30 Extreme Edition

Edición Conmemorativa Xiaomi Mi 10 Extreme

Xiaomi Mi 10

Redmi K30 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Edición Juvenil Xiaomi Mi 10

Redmi K30

Redmi Note 9 Pro

Xiaomi CC9 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11 5G

Redmi-Note 9 4G

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro

Redmi-10X,

Los primeros teléfonos inteligentes en obtener esta actualización en el segundo lote son Redmi Note 11 Pro y Redmi Note 11 Pro+.

PLAN DE LANZAMIENTO DE LA BETA PÚBLICA DE LA VERSIÓN DE DESARROLLO

Desde mediados de enero, el primer conjunto de dispositivos en obtener la versión beta pública es el siguiente:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi-12X

Xiaomi Civi

Xiaomi Mi MIX 4

Edición mejorada del juego Redmi K40

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi-Mi 11

Edición Juvenil Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi-Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi-K30S Edición extrema

Redmi K30 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10 Edición extrema

Xiaomi Mi 10

Xiaomi-Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi-Note 9 4G

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro

Redmi-10X

Xiaomi CC9 Pro

