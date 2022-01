¡Corre! Trilogía de Tomb Raider gratis en la tienda de Epic Games por pocos días

enero 2, 2022

La trilogía de Tomb Raider está gratis en la Epic Games Store ahora y por pocos días. Los jugadores tendrán hasta el próximo 6 de enero de 2021 para reclamarlos. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider siguen a una Lara Croft más joven que la aventurera de los inicios de PlayStation.

Sirven como una historia de origen para Lara, con cada aventura más extravagante que la anterior. Tomb Raider «gratis» de 2013, tiene un precio habitual de 20 dólares. Comienza con Lara aprendiendo a defenderse después de un naufragio. Es una aventura de acción que explora los orígenes de Lara Croft y su transformación de joven inexperta a dura superviviente. Armada solo con su instinto y una capacidad de aguante más allá de los límites de la resistencia humana, Lara debe luchar para huir de una isla remota y descubrir su oscura historia. La edición Game of the Year (GOTY) incluye la Tumba del aventurero perdido, 6 atuendos del modo de un jugador para Lara y 4 personajes.

Rise of the Tomb Raider: Edición 20 aniversario (lanzamiento inicial en 2016) incluye el juego de base y el pase de temporada con contenido totalmente nuevo. Y Shadow of the Tomb Raider de 2018 muestra cómo Lara «se convierte en la Tomb Raider que está destinada a ser».

Cada uno de los juegos en Epic Games Store viene con todos sus respectivos DLC

Un contenido de descarga o contenido descargable, también conocido por las siglas DLC o DDC, es un archivo de datos liberado en forma digital, generalmente creado para un videojuego, y distribuido a través de Internet. La frase se utiliza para referirse específicamente a todo material nuevo, exclusivo o adicional creado por los desarrolladores para los videojuegos y que se publica por separado, no incluido en el producto base.

La Edición Juego del Año de Tomb Raider incluye la Tumba del Aventurero Perdido y algunos trajes adicionales. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration incluye una historia adicional de «Blood Ties» en Croft Manor y una invasión zombi llamada «Lara’s Nightmare». Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition incluye todos los aspectos, atuendos y habilidades descargables, así como siete tumbas de desafío DLC.

Próximo título gratis en la Epic Games Store

Gods Will Fall, el juego de acción de arriba hacia abajo de Clever Beans y Deep Silver, será el próximo juego gratuito de Epic Games, y los jugadores pueden recogerlo sin pagar desde el 6 de enero hasta el 13 de enero de 2022.

Origen: Polygon

