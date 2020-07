Xiaomi Mi Smart Band 4C: “nueva” pulsera entrenador fitness

julio 6, 2020

Xiaomi reveló el brazalete Mi Smart Band 4C. Es cierto, de hecho, que este no es un producto nuevo, sino solo una versión renombrada de Redmi Smart Band. Aparentemente, no hay diferencias en absoluto, lo que significa que en aquellos mercados donde la Redmi Smart Band ya se lanzó o se lanzará, Mi Band 4C no aparecerá. La nueva banda ha sido anunciada en Malasia, donde están pidiendo 23 dólares.

Todas las características de Redmi Smart Band nos han sido familiares por mucho tiempo, pero repetiremos lo principal. El rastreador está equipado con una pantalla LCD de 1,08 pulgadas, puede ofrecer hasta dos semanas de duración de la batería, tiene un sensor de frecuencia cardíaca y un enchufe USB integrado para cargar.

Banda Redmi Smart

En el Xiaomi 10th Anniversary Mi Fan Festival , además de los dos Xiaomi Mi TV 4A de 60 pulgadas y Xiaomi Full-screen TV Pro de 75 pulgadas, Xiaomi también reveló la tan esperada y muy hablada banda inteligente Redmi.

La banda inteligente Redmi utiliza una pantalla rectangular a color. Es de 1,08 pulgadas y ofrece 72 opciones de marcado. La pulsera está disponible en cuatro colores: negro, azul, rojo y marrón. En general, el diseño de esta banda inteligente se asemeja al de Huawei / Honor Bands y el recientemente lanzado Realme Band. Además, nos gustaría decir que hay muchas cosas en común con el Fitbit Charge 3. Por lo tanto, hay muchas razones para pensar que Redmi no quería hacer un diseño revolucionario.

Origen: https://www.gizchina.com/2020/07/06/xiaomi-mi-smart-band-4c-fitness-bracelet-is-launched/

[+] Videos de nuestro canal de YouTube