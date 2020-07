Mercado Pago Black: nuevo engaño mediante anuncios de Facebook para robar datos de tarjetas de crédito

julio 6, 2020

Este nuevo engaño suplanta la identidad de Mercado Libre y Mercado Pago para robar credenciales de acceso, datos de tarjetas de crédito y el documento de identidad. El anuncio en la red social va dirigido a clientes platinum de distintas tarjetas de crédito y ofrece una supuesta promoción para acceder a una supuesta tarjeta de crédito exclusiva Mercado Pago Black de la conocida plataforma de pagos.

ESET, compañía especialista en detección proactiva de amenazas, detectó esta campaña de ingeniería social con phishing que se distribuye a través de anuncios de Facebook en la que se suplanta la identidad de Mercado Libre con el objetivo de robar datos e información sensible de las potenciales víctimas. Lo primero que debería llamar la atención de la potencial víctima es que, como suele ocurrir, el sitio al que se invita a acceder no se trata de un dominio oficial de Mercado Pago. No obstante, si el usuario se interesa en la oferta de la Mercado Pago Black, dependiendo del dispositivo desde el cual acceda al enlace, se encontrará con las distintas pantallas.

En el caso de utilizar una computadora, se direcciona al usuario a acceder a través de la aplicación de su celular. Al acceder desde el dispositivo móvil al falso sitio, la campaña fraudulenta comienza a recolectar datos de las víctimas. Primero solicita ingresar la dirección de correo o nombre de usuario y la contraseña para acceder a la plataforma.

Datos que solicita la campaña

Tras ingresar las credenciales, bajo el argumento de validar la identidad del usuario, se solicita ingresar todos los datos de la actual tarjeta de crédito. Luego, solicita una foto del frente y dorso del documento de identidad de la víctima.

Lugo de recopilar todos estos datos de la víctima, el sistema redirecciona a una página de Facebook en la que se suplanta la identidad de Mercado Libre. “Con los datos obtenidos a través de la campaña, los ciberdelincuentes no solo pueden realizar transacciones con la tarjeta de crédito o comercializar esta información, sino que tienen en su poder las herramientas necesarias para realizar estafas de suplantación de identidad. Inclusive, pueden contratar productos crediticios en billeteras digitales o bancos online, los cuales pueden ser activados en línea utilizando como forma de validación el envío de la información recolectada; como la foto del documento.”, comenta Luis Lubeck, Especialista de seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

ESET ya alertó a MercadoLibre sobre la existencia de esta campaña. En caso de haber caído en el engaño recomendamos seguir los mismos pasos que en los casos de ser víctima de una filtración. En este sentido, desde la compañía recomiendan monitorear los movimientos de la tarjeta de crédito afectada, y también consultar periódicamente que no hayan solicitado productos bajo su nombre.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube