enero 15, 2020

Gracias a algunas patentes recientes descubiertas por ITHome, acabamos de ver por primera vez un par de dispositivos únicos que podríamos ver en el futuro de Xiaomi. Estas patentes no revelan demasiada información, pero nos muestran lo que parecen ser dos smartphone de pantalla triple o posiblemente plegables.

Xiaomi patenta smartphone con triple pantalla

Xiaomi solicitó estas patentes a fines del mes pasado, y la Oficina de Propiedad Intelectual del Estado chino anunció su aprobación el 10 de enero. Desafortunadamente, no hay una descripción de estos dispositivos disponibles, por lo que todo lo que tenemos que hacer son los bocetos y los renders. El primer dispositivo muestra lo que parece ser un diseño de triple cara casi sin bisel, con la pantalla envolviendo el frente, la parte posterior y el lado izquierdo. No hay una cámara frontal visible, aunque podemos ver una matriz de doble cámara en la parte posterior. No podemos decir si Xiaomi omitió por completo una cámara frontal o si solo se esconde en uno de los pequeños biseles o debajo de la pantalla.

El segundo dispositivo

También balancea las pantallas frontal y posterior, pero en lugar de que la pantalla se enrolle a un lado, la pantalla de este dispositivo se coloca por encima. Las patentes no incluyen un render que muestre la parte superior de este dispositivo, por lo que no podemos estar seguros de si se envuelve por completo como el primer dispositivo o no. También cuenta con una configuración de doble cámara orientada hacia atrás sin cámara autofoto visible como el primer render.

Aunque las patentes no dicen si alguno de los dispositivos es plegable o no, vale la pena mencionar que este podría ser el caso. Si es así, el primero parece que sería un dispositivo de plegado horizontal, mientras que el último luciría un diseño de plegado vertical.

Tenga en cuenta que todo esto es solo especulación hasta que escuchemos oficialmente más información de Xiaomi. Y, como es el caso con todas las patentes, no hay garantía de que Xiaomi incluso traiga estos dispositivos al mercado.

Origen: Xiaomi patenta dos nuevos diseños de teléfonos inteligentes – Android Authority

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...