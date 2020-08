Xiaomi tiene listo su móvil con la cámara frontal escondida detrás de la pantalla

agosto 28, 2020

La idea de tener la cámara frontal o cámara para selfies escondida detrás de la pantalla no es nuevo, y muchas compañías llevan trabajando en esto mucho tiempo. Incluso la misma Xiaomi ya ha presentado prototipos. Sin embargo, esta vez la compañía anunciado la tercera versión de esta tecnología, que planea incluir en sus nuevos smartphones a partir de 2021. Las primeras dos versiones no llegaron al mercado, dado que no estaban listas o no eran lo que Xiaomi esperaba lograr.

Cámara frontal escondida detrás de la pantalla

En un video demostrativo, la compañía asegura que la cámara se esconde por completo detrás de la pantalla. Esto permite aprovechar al máximo toda la superficie del panel. Según la compañía, su nueva tecnología puede ver casi a la perfección a través de los espacios que existen entre los subpíxeles de la pantalla. No referimos a los puntos de color rojo, verde y azul que, al combinarse, forman un píxel completo.

Xiaomi dice que esto les permite utilizar pantallas estándar con la misma densidad de píxeles en la parte donde se encuentra la cámara que en el resto del panel, sin embargo, aún no han especificado qué tipo de panel sería ideal para usar esta tecnología ni mucho menos qué resolución tendrían estas pantallas.

De cualquier modo, Xiaomi dice que la cámara frontal debería tener resultados óptimos, del mismo modo que cámaras tradicionales que no son obstruidas por la pantalla, como es el caso de esta tecnología (es decir, las que se encuentran en agujeros o en notchs).

Origen: Así son los teléfonos Xiaomi con cámara frontal bajo la pantalla

[+] Videos de nuestro canal de YouTube