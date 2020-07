Zoom for Home Dten Me: tablet gigante de Zoom para videollamadas con funciones de pizarra y monitor

julio 16, 2020

Zoom for Home Dten Me es una gran tablet de 27 pulgadas que solo sirve para hacer videollamadas y cuesta 600 dólares. Realmente su definición y precio no perecen ser su mejor carta de presentación. Es cierto que a día de hoy podemos hacer videollamadas con un sinfín de accesorios: con el móvil, con la tablet, con la PC… Zoom ya funciona en esos dispositivos.

Pero lo cierto es que la calidad de audio y vídeo de las videollamadas no son siempre lo que esperamos. Por no mencionar que la wifi de casa o de la oficina no siempre está ahí cuando la necesitas. En la PC la calidad es mucho mejor, pero a menudo es preciso montar todo un tinglado alrededor que puede ser más o menos aparatoso según el caso: webcam, altavoces o auriculares, micrófono…

Las videoconferencias en el televisor de casa son más raras y ponen de manifiesto el mayor problema con tener Zoom (o cualquier otro software de videollamadas) en un dispositivo no dedicado: normalmente no prestamos atención al lugar desde donde atendemos la llamada y suele estar mal iluminado, desordenado y poco presentable.

La solución

Zoom for Home Dten Me soluciona todos esos problemas de un plumazo con un sistema de videoconferencias consistente en una pantalla táctil de 27 pulgadas sobre la que se puede dibujar o tomar notas. Encima de ella encontramos un sistema inteligente de tres cámaras capaces de tomar una panorámica de hasta 160 grados y de ajustar los parámetros en función de la sala y el número de participantes.El apartado de audio se compone de ocho micrófonos que captan y aíslan las voces de los participantes para que se escuchen de manera limpia y natural.

Todo ello está pensado para que el usuario solo tenga que encender, conectarse mediante wifi o cable ethernet, registrarse con una cuenta Zoom y aceptar la llamada, pero los usuarios avanzados pueden ajustar la configuración desde el móvil o el PC de forma remota.

Finalmente, la pantalla funciona como un monitor de 27 pulgadas gracias a una entrada HDMI, por lo que en el peor de los casos podemos usarlo como monitor auxiliar de oficina.

