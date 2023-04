3 de cada 5 personas perdió su información por daño o pérdida del móvil o PC

abril 11, 2023

Perder información de valor, ya sean fotos, videos, material de estudio o simplemente documentos de trabajo, es algo por lo que nadie quiere pasar. Si bien es posible superar la pérdida de mucha de esta información, otra es irreemplazable. Por eso, ESET, compañía especialista en detección proactiva de amenazas, presenta los resultados de su encuesta vinculada a la pérdida de información y copias de seguridad. La encuesta realizada a usuarios de la comunidad de ESET incluyó más de 10 países de América Latina, principalmente de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Dentro de los resultados sobre los motivos de una pérdida de información, se destacan:

Robo o pérdida de dispositivos

Si bien más del 90% de los participantes de la encuesta considera que realizar backup es una medida de seguridad básica, la mayoría de las personas (63%) que manifestó haber pasado por la situación de perder su información dijo que fue porque su dispositivo se rompió o se perdió. Si bien esta es la forma más común de perder la información, no es la única, ya que para el 32% de los encuestados esto ocurrió debido al robo de su teléfono o computadora.

El problema del robo de teléfonos celulares, por ejemplo, afecta a muchas personas, que no solo corren el riesgo de perder su información (sobre todo si no cuentan con un backup), sino que pueden sufrir otros daños mayores, como el robo de dinero y claves de acceso a sus cuentas. En Perú, por ejemplo, datos de 2023 indican que más de 5000 celulares son robados diariamente, lo que equivale a más de 140 mil teléfonos por mes. En México el escenario es peor, ya que según el INEGI, en 2021 se reportaron 8.2 millones de robos, mientras que en Argentina, solo en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires datos de 2022 indican que por día se produce el robo de aproximadamente 9000 celulares.

Pérdida de información por infección con ransomware

El 17% de los encuestados mencionó que sufrió la pérdida de información como consecuencia de una infección con un malware del tipo ransomware. Si bien el ransomware se destaca por ataques a grandes compañías y organismos gubernamentales, esto no quiere decir que no existan grupos o familias de ransomware que son utilizadas para infectar a usuarios hogareños o de bajo perfil.

Según datos del ESET Threat Report para el último cuatrimestre de 2022, el ransomware STOP registró la mayor actividad en América Latina durante el último trimestre, con el 35% de las detecciones para este tipo de amenaza. El mismo suele infectar a sus víctimas ocultándose en cracks de programas, libros, descargas vía Torrent y sitios falsos.

Al consultar sobre la percepción de los usuarios si, como consecuencia de un ataque de ransomware, una empresa que almacena sus datos personales sufre el robo de esta información, el 45% considera que su apreciación por la empresa disminuiría considerablemente. Asimismo, el 29% manifestó que no confiaría más en la compañía.

“En resumen, realizar backup de nuestra información de valor puede ser de gran utilidad al momento de tener que enfrentar el robo o la pérdida de uno de nuestros dispositivos. Y si bien es una medida de seguridad que muchos consideran básica, una encuesta realizada en 2022 evidenció que muchas personas no hacen backup de sus datos porque no saben cómo hacerlo. Por otra parte, las empresas no solo necesitan contar con copias de respaldo en caso de sufrir amenazas como el ransomware, sino que deben atenerse a las consecuencias que implica el deterioro de su imagen cuando la información de sus usuarios está en juego”, destaca Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.