40% de empresas en Latinoamérica no tienen políticas de ciberseguridad

marzo 10, 2020

Cerca del 40% de las empresas en Latinoamérica no cuenta con políticas de ciberseguridad establecidas o no le ha comunicado a sus colaboradores que las tiene. Esto de acuerdo a una nueva investigación desarrollada por la compañía global Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA. En contraste, solo el 42% de las organizaciones ha implementado normativas estrictas en este ámbito. Mientras que un 18% las tiene, pero el personal no está obligado a cumplirlas.

Imagen por everything possible vía Shutterstock

Según el sondeo, el país en el que las corporaciones son más cautelosas al respecto es Colombia, donde más de la mitad de las empresas cuenta con regulaciones internas obligatorias en materia de seguridad informática. Le siguen Brasil y Chile, con 45% y 41% respectivamente, y más atrás se encuentran México (39%) y Perú (38%). Finalmente se ubica Argentina, donde solo una de cada tres compañías incorpora medidas de este tipo.

La investigación mostró que 46% de los empleados en Latinoamérica accede a la red interna de su trabajo tanto desde su PC laboral como desde sus dispositivos personales. Esta acción puede poner los datos de la empresa en jaque si los dispositivos no cuentan con la adecuada protección. El 51% de los trabajadores colombianos realiza esta esta práctica, seguidos por los brasileños (49%), mexicanos (45%), peruanos (44%) y argentinos (39%).

Riesgos incesantes

El estudio reveló además que uno de cada diez empleados latinoamericanos estaría dispuesto a aceptar o aceptaría hacer clic en un enlace sospechoso desde el dispositivo de su empresa, si le pagaran US$30 mil. Los más dispuestos a realizar esta acción son los argentinos, con uno de cada cinco empleados que probablemente haría clic en enlaces inseguros a cambio de dinero; seguido por los peruanos (12%), chilenos (9%), colombianos (8%) y mexicanos (7%). Sin embargo, los más cautelosos son los brasileños, con solo un 6% dispuestos a considerar una oferta similar.

Por otro lado, uno de cada cuatro empleados latinoamericanos evaluaría conectar el dispositivo de su empresa a una red desconocida. Por ejemplo, la de un aeropuerto, para obtener mejor conexión. Nuevamente, los argentinos lideran esta lista con 32%, seguidos por los peruanos y colombianos, ambos con 27%. Mientras tanto, solo el 21% de los mexicanos y brasileños pensarían en esta alternativa.

El estudio se enmarca en la campaña Iceberg Digital, realizada por Kaspersky para analizar la situación actual que viven en materia de ciberseguridad los internautas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Devela los riesgos que tanto empresas como usuarios comunes corren cuando se conectan y navegan en la red crédulamente y sin cuestionamientos. Iceberg Digital tiene como fin prevenir que individuos y compañías sean víctimas de “icebergs digitales” (sitios web, apps, enlaces o imágenes que a simple vista se ven inocentes o superficiales, pero que en realidad esconden algo oscuro y desconocido), se “estrellen” contra ellos y acaben naufragando.

Gustavo Cols, Director de ventas para Pequeñas y Medianas Empresas, Latinoamérica, en Kaspersky explica:

“Los trabajadores suelen ser el eslabón con más retos en cualquier empresa. Los atacantes lo saben y utilizan estrategias de ingeniería social para penetrar en la red corporativa o interceptar información confidencial. Por eso, las empresas, especialmente las PYMEs, siempre necesitan protección contra posibles amenazas, por lo que es primordial que se alineen con sus empleados y les enseñen principios básicos de ciberseguridad”. “La falta de conocimiento sobre las políticas de ciberseguridad es aún más peligrosa para las empresas que contratan empleados autónomos, pues es todo un desafío controlar qué dispositivos y qué redes utilizan para trabajar. Por ello, es muy importante motivar y conducir la actitud de todos los trabajadores hacia la seguridad”.

