Apps para planificar un viaje de manera rápida y fácil

marzo 10, 2020

Planificar un viaje de ensueño en ocasiones suele ser algo complicado. Empezar a reservar el vuelo y el lugar donde se desea hospedar es solo el comienzo de la travesía, por ello te recomendamos algunas aplicaciones móviles de turismo para que puedas organizar tu viaje desde tu celular.

PackPoint: Si eres de esas personas que no saben qué llevarse en la maleta y viajas con todo el clóset, esta app es de gran ayuda. Con tan solo poner en los filtros de búsqueda tales como el lugar a donde viajas, la fecha que estarás en tu destino o los días de tu viaje, esta app te brinda una lista de sugerencias de ropa para que no olvides nada y lleves solo lo necesario.

Enterprise Rent-A-Car

Moverse en auto hace que el proceso de sumersión en un destino sea mucho más profundo, además de que facilita la movilidad de un punto a otro y enriquece profundamente la experiencia del viajero. Esta app te permite escoger el automóvil que deseas alquilar de manera intuitiva y sencilla, además el usuario tiene la opción de escoger los días del servicio. Pero lo mejor es que no tendrás que hacer trámites largos y esperar mucho tiempo, pues con tan solo un touch puedes rentar el vehículo de tu preferencia.

Maps.me

Con esta app no es necesario que tengas internet, pues en algunos sitios no hay buena conexión o simplemente no hay WiFi. Si te llegas a perder no tendrás de qué preocuparte debido a que esta plataforma te permite seleccionar diferentes rutas para llegar a tu destino. Es una herramienta muy útil para no consumir tantos datos de tu celular.

Wifispc

Estar conectado a internet ya es una necesidad, pero ¿qué pasa cuando no se tiene la opción de comprar este servicio cuando viajamos fuera de nuestro país? Esta app te permite localizar los puntos de acceso a redes abiertas para que puedas actualizarte en lo que está pasando en tus redes sociales.

Una vez más la tecnología nos abre un mundo de posibilidades para hacernos la vida y la planificación de un viaje más sencilla. Ya sea rentar un auto, buscar un restaurante o conseguir un vuelo con un precio accesible es posible hacerlo a través de un smartphone o tablet.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...