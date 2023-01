5 recomendaciones para cuidar los electrodomésticos de la cocina

enero 31, 2023

Alargar la vida útil de neveras, licuadoras, microondas, freidoras, lavaplatos eléctricos y otros artefactos es posible si se toman previsiones en el uso diario. Algunos aparatos innovadores que hacen más práctica la vida moderna en la cocina, están compuestos por delicados microcomponentes que pueden afectarse o, incluso, dañarse para siempre, con los cambios bruscos en el suministro eléctrico.

Estar preparados para evitar que una interrupción, subida o bajada repentina de tensión genere daños a los electrodomésticos de la cocina, es indispensable tanto para quienes han optado por desarrollar un emprendimiento gastronómico o en la cotidianidad del hogar.

Aquí compartimos cinco recomendaciones que pueden frenar el deterioro y evitar las fallas irreparables en estos esenciales aparatos:

Identifica siempre el voltaje de tus electrodomésticos. En las instrucciones de uso de los aparatos aparece el tipo de voltaje con el que trabajan, así sabrás con exactitud sus requerimientos eléctricos.

Enchufa individualmente los electrodomésticos que consuman mayor energía, como los de refrigeración, campanas extractoras y cocinas.

Desconecta los electrodomésticos que no estés usando, como por ejemplo las cafeteras, las freidoras, los microondas, etc. Así no solo contribuyes con la preservación del medio ambiente, sino que evitas que se dañen por las variaciones repentinas de voltaje.

Aleja tus electrodomésticos de las ventanas, para evitar la exposición directa al sol, así como la cercanía con las rejas metálicas para reducir disturbios magnéticos.

Y una de las recomendaciones más importantes, coloca protectores de voltaje en cada uno de los electrodomésticos de la cocina. Y así lo reconoce Raymar Velásquez, chef, asesor gastronómico y foodie, quien asegura que “es obligatorio tenerlos para neveras, refrigeradores, microondas y otros electrodomésticos, sobre todo si se desea cuidar la inversión que se ha hecho en estos (…) Si vas a comprar un aparato, tienes que incluir en el presupuesto el protector de voltaje correspondiente”.

El ingeniero eléctrico, Alfredo Gómez, asesor de la empresa Pickens, recomienda usar protectores de voltaje en todos los equipos de alta gama. “En el caso de la cocina, se debe usar en lavaplatos eléctricos, cocinas de inducción, congeladores, neveras u otros equipos de refrigeración, así como en licuadoras, cafeteras y microondas, ya que son los más sensibles a este tipo de daños”.