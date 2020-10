Actualización de Google Camera Go lleva la fotografía en modo nocturno a teléfonos de gama baja

octubre 6, 2020

Google presentó Camera Go a principios de este año como parte de un esfuerzo por llevar la fotografía de alta gama a los dispositivos de gama baja. La aplicación brinda acceso a los trucos de fotografía con tecnología de inteligencia artificial de Google mientras mantiene los requisitos de espacio de almacenamiento y potencia de procesamiento al mínimo. El modo retrato fue la característica principal de lanzamiento de Camera Go. Ahora parece que viene otra capacidad muy solicitada, un modo nocturno dedicado para disparar con poca luz.

Actualización de Google Camera Go lleva la fotografía en modo nocturno a los teléfonos de gama baja

Si bien probablemente no igualará las capacidades de Night Sight de la marca Pixel, obtener un modo nocturno de sonido similar para que funcione en dispositivos con tan solo 1 GB de RAM es impresionante. Google dice que el nuevo modo permitirá a los usuarios capturar imágenes con colores más brillantes y precisos incluso en entornos con poca luz, como espacios interiores con poca luz o al aire libre por la noche. El modo nocturno puede «capturar tomas simultáneas y combinarlas para producir fotos más claras con poca luz», al igual que los modos nocturnos similares en dispositivos de gama alta de Google, Samsung y OnePlus, que capturan varios fotogramas y los utilizan juntos para resaltar los detalles y el rango dinámico en condiciones de poca luz sin generar un procesamiento demasiado ruidoso o embarrado.

El Nokia 1.3

La aplicación Camera Go se lanzó por primera vez en el Nokia 1.3. Google dice que los propietarios de Nokia 1.3 en 27 países obtendrán acceso al modo nocturno a través de una nueva actualización de Camera Go a través de Play Store. Otros dispositivos Android Go no tienen tanta suerte en el tiempo, aunque la misma actualización debería estar disponible para más dispositivos en los próximos meses.

