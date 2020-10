Android 11 tiene un error que oculta partes de la pantalla

octubre 21, 2020

Ha pasado poco más de un mes desde el lanzamiento de la versión final de Android 11 y ya han comenzado a aparecer las primeras quejas de los usuarios. Además, el problema descrito por ellos se conocía mucho antes del lanzamiento, incluso en las versiones beta de Android 11. Los entusiastas encontraron que la barra de estado se superponía a la parte superior de la ventana de algunas aplicaciones en modo de pantalla completa. A menudo, esta barra esconde elementos interactivos importantes (por ejemplo, botones en juegos), lo que hace que sea imposible interactuar con ellos.

Google aún no ha realizado ninguna acción. Después del lanzamiento de la versión final de Android 11, más y más usuarios comenzaron a encontrar este error. No sabemos qué tan pronto los desarrolladores de Google decidirán solucionar el problema. Pero por ahora, los usuarios tienen algunas soluciones temporales: reiniciar la aplicación puede resolver el problema.

El nuevo parche de seguridad de octubre 2020 corrige muchos problemas antiguos de Google Pixel

Los Google Pixel se encuentran entre los teléfonos inteligentes Android más sofisticados en términos de software, porque es Google quien desarrolla el sistema operativo Android. Sin embargo, la práctica muestra que esto no es del todo cierto. Esto está confirmado por el parche de seguridad de Android de octubre, que también trajo varias correcciones a los dispositivos Pixel que han molestado a los propietarios durante mucho tiempo.

En primer lugar, cabe señalar un problema que afecta a todos los modelos, empezando por el Pixel 2. Un bucle al encender el smartphone (también conocido como bootloop), que no permite iniciar sesión hasta que el smartphone se descarga a 0 %. Además, antes del lanzamiento de la actualización, todos los dispositivos Pixel sufrían de «llamadas de silencio involuntarias» y un gesto de descripción general que no funcionaba en el lanzador.

Finalmente, los modelos de Pixel 3 a Pixel 4a recibieron una corrección para la función de rotación automática. Y este último recibió un aumento en la sensibilidad al usar protectores de pantalla y una mejora en el sistema de brillo automático, que no estaba funcionando correctamente. Como puede ver, muchos de los problemas anteriores no son en absoluto insignificantes y es casi seguro que no se corresponden con el estado de los teléfonos inteligentes con el software más impecable.

Origen: Android 11 tiene un error que oculta algunas partes de la pantalla – Gizchina.com

[+] Videos de nuestro canal de YouTube