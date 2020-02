Apollo 13: NASA recrea impresionante video 4K de la cara oculta de la Luna

febrero 28, 2020

Houston, we have a problem. Hace 50 años, la accidentada misión espacial Apollo 13 inmortalizó esta frase. A pesar de no haber completado la misión, sus astronautas tuvieron el privilegio de ver la Luna como nadie la había visto. Ahora la NASA recrea en un video, con ultra alta definición 4K, el particular punto de vista que los tripulantes del Apollo 13 tuvieron sobre la cara oculta de la Luna.

Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center

El video se basa en datos recopilados por la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro). NASA los ha usado para recrear algunas de las extraordinarias vistas de la superficie lunar que los astronautas del Apolo 13 vieron en su peligroso viaje a lo largo del lado lejano de la Luna en 1970. Se suponía que el Apolo 13 sería la tercera misión en aterrizar en la Luna después del Apolo 11 y 12. Por el contrario, se hizo famosa por el problema que impedía el alunizaje y hacía muy difícil el regreso a la Tierra, durante el cual los astronautas permanecieron en el oscuridad durante ocho minutos, entre el atardecer y el amanecer en la Tierra.

El video comienza con la puesta de sol de la Tierra detrás de nuestro satélite, como lo vieron los tres astronautas de la NASA, John Swigert, Fred Haise y James Lovell, hace 50 años. En ese instante cae la noche, que dura 8 minutos, hasta el surgimiento de la Tierra, que marca la llegada de la luz y hace visible la superficie de la Luna.

Grandes saltos de la NASA: Pasado y futuro. Celebrando los 50 del Apolo

El video, que se ha acelerado ligeramente, muestra varios panoramas de la superficie lunar, salpicados de cráteres. Termina mostrando la trayectoria que los astronautas recorrieron detrás de la Luna para regresar a su hogar de manera segura.

