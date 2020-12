diciembre 11, 2020

Samsung finalmente lanzó la app Game Driver para el Galaxy S20 y el Galaxy Note 20. La aplicación GameDriver se basa en la herramienta GPU Inspector de Google que se dio a conocer a principios de este año. La nueva aplicación promete brindar “ la mejor experiencia de juego con un rendimiento gráfico mejorado en los dispositivos Galaxy».

App Game Driver Samsung: para mejorar el rendimiento de los gráficos

La aplicación GameDriver es compatible con Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra. Si se preguntaba si funciona en las variantes Exynos y Snapdragon de los teléfonos inteligentes, Samsung ha lanzado dos versiones de la aplicación, una para las variantes Snapdragon (Adreno GPU) y la otra para las variantes Exynos (Mali GPU).

Samsung GameDriver actualmente admite solo tres juegos, pero en el futuro se ofrecerá un soporte más amplio

La aplicación GameDriver permite a Samsung emitir actualizaciones de controladores de hardware y corrección de errores en sus teléfonos inteligentes (directamente a través de Play Store) sin la necesidad de lanzar una actualización de firmware completa en caso de que algo salga mal. La empresa también puede lanzar mejoras de rendimiento y estabilidad para juegos compatibles.

En la descripción de la aplicación, Samsung menciona que actualmente admite tres juegos: Black Desert, Call of Duty: Mobile y Fortnite. La compañía también declaró que admitiría más dispositivos y juegos en el futuro, pero no proporcionó ningún período de tiempo en particular. Algunos usuarios que instalaron o actualizaron la aplicación en los dispositivos Galaxy S20 o Galaxy Note 20 se han quejado de un rendimiento reducido y reinicios.

