Cápsula espacial de Boeing fracasa en su primer intento de llegar a la EEI

Han sido unos días difíciles para la Starliner. La nave reutilizable de Boeing tiene como objetivo transportar a astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI) en el futuro. La Starliner despegó de Cabo Cañaveral en Florida el viernes en su primer vuelo de prueba. Su destino era la EEI, pero debido a un fallo técnico, no llegó a colocarse en la órbita correcta, lo cual hizo imposible que llegara a la estación.

Starliner de Boeing fracasa en su primer intento de llegar a la Estación Espacial Internacional

La cápsula espacial Starliner de Boeing aterrizó en el desierto de Nuevo México en EE.UU. El aterrizaje se produjo sin problemas. La Starliner aguantó temperaturas de más de 1.600 °C cuando pasó por la atmósfera de la Tierra y activó tres paracaídas y airbags, lo cual le permitió aterrizar suavemente en el Campo de Misiles de Arenas Blancas.

Los problemas se produjeron por culpa del “reloj interno” del sistema de control de tiempo de la nave, lo cual hizo que se desviara del rumbo previsto y que no encontrara la órbita correcta.

Según la NASA, el error pudo haber sido corregido por la tripulación, y sus miembros no hubieran estado en peligro. No obstante, dado que era un viaje de prueba, no había tripulación en la Starliner.

Sobre CST-100 Starliner

El CST-100 Starliner (Crew Space Transportation)​ es una nave espacial diseñada por Boeing en colaboración con Bigelow Aerospace para el programa CCDev de la NASA. Su misión principal sería la de transportar tripulación a la Estación Espacial Internacional​ y a estaciones espaciales privadas, como la Commercial Space Station propuesta de Bigelow Aerospace.

Es externamente similar a la nave espacial Orion, que está siendo construida para la NASA por Lockheed Martin.​ La cápsula tiene un diámetro de 4,56 metros,​ es ligeramente mayor al módulo de mando Apolo y más pequeña que la cápsula Orion.​ Está diseñada para ser capaz de transportar hasta siete personas, permanecer en órbita hasta siete meses y ser reutilizada hasta en diez misiones. Será compatible con múltiples vehículos de lanzamiento, incluyendo el Atlas V, Delta IV y Falcon 9.​ El vehículo de lanzamiento inicial será el Atlas V.

