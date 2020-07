julio 17, 2020

Apple alcanzó un acuerdo con los demandantes en uno de los casos judiciales que le ha hecho más daño en toda su historia: el “batterygate”. Deberá pagar hasta 500 millones de dólares a repartir entre todos los usuarios de iPhones afectados. ¿Cómo reclamar a Apple el pago? En total, la compañía de Cupertino deberá pagar $25 a cada usuario, con un pago total mínimo de $310 millones.

¿Cómo reclamar a Apple el pago que debe hacer a los dueños de iPhone 6, 7 y SE?

Según el número de celulares vendidos en Estados Unidos, esta cantidad podría llegar hasta los 500 millones, dependiendo del número de personas que presenten una reclamación. Esta consistirá en $25 dólares para cada usuario de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y / o SE que ejecutaba iOS 10.2.1 o posterior o un iPhone 7 y 7 Plus que ejecutó iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017 y experimentó una disminución del rendimiento.

¿Cómo hacer efectivo el reclamo?

Ahora, se lanzó un sitio web que fue lanzado el lunes 13 de julio que describe las opciones disponibles para reclamos y para la compensación económica.

Teniendo acceso a su iPhone, puede enviar el número de serie del dispositivo en línea. Si ya no lo tiene, puede ingresar su nombre, dirección al momento de la compra y su ID de Apple. Si el sistema no puede encontrar su dispositivo, puede imprimir un formulario y enviar su reclamo por correo. Todos los reclamos deben recibirse antes del 6 de octubre de 2020 para ser considerados para el acuerdo.

Según el acuerdo propuesto, Apple realizará un pago mínimo no reversible de $310,000,000 y un pago máximo de hasta $ 500,000,000, dependiendo del número de reclamos presentados.

El sitio de la compensación eso sí advierte: “el tribunal a cargo de este caso aún debe decidir si aprueba el acuerdo. Los pagos se realizarán si el Tribunal aprueba el acuerdo y después de que se resuelva cualquier apelación. Por favor sea paciente”.

Origen: Esto le pagará Apple a los usuarios de iPhone 6, 7 y SE | Digital Trends Español

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios