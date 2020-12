Diciembre inicia con una intensa lluvia de estrellas y así puedes verla

diciembre 4, 2020

Si bien las Perseidas reciben mucha atención porque están activas durante las cálidas noches de verano en el hemisferio norte, es la lluvia de estrellas Gemínidas la que en realidad es la más fuerte la mayoría de los años. Las Gemínidas están oficialmente activas a partir del viernes 4 de diciembre.

Esta es una de las pocas lluvias de estrellas importantes que no exige que te despiertes mucho antes del amanecer para ver la mejor parte. Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, o AMS, las Gemínidas brindan «buena actividad antes de la medianoche, ya que la constelación de Géminis está bien ubicada desde las 22:00 en adelante». Esto simplemente significa que la región celeste de la que parecerán emanar las estrellas está ubicada en lo alto del cielo temprano en la noche. No hay un mal momento para buscar Gemínidas. Además, no es necesario que mires fijamente a Géminis para detectarlas. Las estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier lugar en el cielo nocturno, pero típicamente se mueve lejos de Géminis.

Si bien AMS dice que la lluvia está oficialmente activa a partir del viernes 4 de diciembre, su pico llega el domingo 13 de diciembre y el lunes 14 de diciembre, cuando podría ser posible ver hasta 150 estrellas por hora en condiciones ideales.

Afortunadamente, la luna estará haciendo su parte para proporcionar esas condiciones haciéndose escasa esas noches. Solo será una pequeña astilla de luna si es visible, con la luna nueva cayendo el 14 de diciembre. El resto depende del clima local y su capacidad para encontrar una vista amplia y clara del cielo nocturno lejos de la luz y contaminación.

Si puede manejar eso, todo lo que necesita hacer es vestirse apropiadamente, recostarse, dejar que sus ojos se adapten, relajarse y observar. Las Gemínidas pueden variar desde débiles y fugaces «estrellas fugaces» hasta brillantes rayas de colores intensos y tal vez incluso una bola de fuego aquí y allá. Tendrá mejores probabilidades de detectar estrellas fugaces en el hemisferio norte. Pero las Gemínidas también son visibles al sur del ecuador, más tarde en la noche y en menor número.

Origen: La lluvia de meteoros Gemínidas, la más fuerte del año, comienza ahora: como mirar – CNET

[+] Videos de nuestro canal de YouTube