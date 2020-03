Gigantes de la tecnología se unen para combatir fake news sobre coronavirus

marzo 17, 2020

¡La batalla contra el coronavirus (COVID-19) también se libra en Internet! En particular, los gigantes de la Web se están organizando para detener las estafas y las fake news que en este período explotan el miedo y la incertidumbre de los usuarios para proliferar en la Red y generar más daños.

En la web luchamos contra las noticias falsas sobre el coronavirus:

En este equipo encontramos nombres de alto sonido como Google, Facebook, Microsoft, Linkedin, Reddit, Twitter y YouTube. Todas estas compañías compartieron la intención de bloquear o detener los fenómenos deletéreos en una condición de emergencia como la epidemia de coronavirus.

En la declaración compartida por las compañías, se puede leer

«Estamos trabajando juntos para responder a COVID-19. Estamos ayudando a millones de personas a mantenerse en contacto combatiendo las estafas y la información errónea sobre el virus. Lo hacemos brindando mayor visibilidad al contenido autorizado en nuestras plataformas. También compartiendo actualizaciones críticas en coordinación con agencias de salud gubernamentales de todo el mundo. Invitamos a otras compañías a unirse a nosotros mientras trabajamos para mantener nuestras comunidades saludables y seguras».

Todavía no hay declaraciones oficiales sobre los planes de acción (reales) en particular. Sin embargo, Facebook y Twitter están bloqueando activamente las noticias falsas sobre el coronavirus. Este último que proporcionará espacio publicitario a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la salud y la salud. En cambio, Google ha establecido un equipo que trabaja día y noche para tratar de combatir la información incorrecta que se encuentra en los resultados de búsqueda y en YouTube.

La administración Trump también ha querido discutir con varias compañías en el campo tecnológico para llevar a cabo una contraofensiva a la desinformación vinculada al coronavirus. Aunque no está claro cuáles serán las medidas de las compañías involucradas y quién aceptará realmente la invitación del Presidente de los Estados Unidos.

Recuerde que sería apropiado NO difundir videos o mensajes a través de WhatsApp u otros canales que no sean los de organismos oficiales como la OMS y organismos gubernamentales. Todas las demás fuentes pueden contener información parcial o incorrecta.

