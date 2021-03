Google TV se integra con más de 30 servicios de transmisión (lista completa)

marzo 12, 2021

Quizás lo más útil de la nueva plataforma de Google TV es la capacidad de agregar y organizar contenido de una variedad de fuentes diferentes. ¿Cuáles, sin embargo? Aquí hay una lista completa de los servicios de transmisión que admite Google TV en el momento del lanzamiento. Por supuesto, Google puede extraer contenido de sus propios servicios, como YouTube TV y también Google TV (anteriormente Play Movies). Más allá de eso, sin embargo, hay bastantes servicios de transmisión de terceros. Se incluyen jugadores importantes como Disney+, Hulu y HBO Max, y Peacock de NBC. La lista completa de servicios se puede encontrar a continuación.

ABC

Amazon Prime Video

AMC

A&E

Crackle

Comedy Central

DC Universe

Disney NOW

Disney+

Epix Now

Fox Now

Google Play Movies (now Google TV)

Hulu

HBO Go

HBO Max

History

Lifetime

MTV

NBC

Paramount+ (formerly CBS All Access)

Peacock

Pluto TV

Showtime

Showtime Anytime

Sling TV

Starz

TBS

The CW

TNT

Tubi TV

VH1

YouTube TV

Esta lista de servicios de transmisión compatibles probablemente se expandirá con el tiempo, por lo que estaremos atentos a los cambios en Google TV y actualizaremos este artículo en consecuencia. En particular, algunos servicios varían de una plataforma a otra. Netflix, por ejemplo, rompió su integración de Google TV en pedazos, solo para traer de vuelta su directorio a Google TV en el televisor, como en el Chromecast. Apple TV + está en un barco similar. El contenido del servicio no se mostrará en la aplicación Google TV, pero la interfaz de Google TV en Chromecast agregará el contenido del servicio.

Paramount + se lanzó en Google TV y otras plataformas recientemente como el último servicio de transmisión, y reemplaza a CBS All Access. Afortunadamente, el cambio no produjo ningún cambio en la funcionalidad de Google TV. Al igual que con CBS All Access, la plataforma agregará el directorio, trabajará con la lista de seguimiento y también funcionará en todas las plataformas con la funcionalidad completa en la aplicación de Android.

La aplicación Google Play Movies & TV a la que reemplaza esta nueva plataforma tenía una función similar a Google TV al buscar contenido en una variedad de servicios diferentes, pero no se usaba mucho. Al integrarse con la lista de seguimiento de Google de toda su cuenta y colocarse directamente en su televisor, Google TV tiene muchas más posibilidades de admitir esta función.

Google TV está disponible primero en su televisor en el nuevo Chromecast y ahora se está implementando en los teléfonos inteligentes Android.

Origen: Servicios de transmisión de Google TV: la lista completa – 9to5Google

