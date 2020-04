Grabar audio como un profesional es posible con esta nueva app gratis

abril 2, 2020

Dolby anuncia el lanzamiento de su aplicación Dolby On para Android. Si está haciendo música en casa, con amigos o en cualquier lugar fuera de un estudio, esta aplicación está diseñada para hacer que grabar audio suene lo mejor posible, incluso cuando el único equipo disponible es su teléfono.

Imagen vía Depositphotos

La aplicación Dolby On funciona como una grabadora de audio dedicada o como una combinación de grabadora de video y audio, y lo que la hace diferente a las aplicaciones existentes en su teléfono es la salsa secreta de Dolby para mejorar el sonido. La aplicación escucha el sonido a su alrededor y reduce el ruido de fondo irritante, luego ajusta diferentes aspectos de lo que está grabando, desde el ecualizador hasta el escenario de sonido, para limpiar todo.

Promete que la aplicación puede eliminar sonidos de fondo no deseados como el zumbido de un amplificador o un ventilador. También crea una imagen similar a un estéreo y optimizar automáticamente el volumen para que todo suene como debería. Hace todo esto en su teléfono sin la necesidad de un micrófono profesional, mezclador o estudio. El argumento de la compañía es que, si bien la tecnología de la cámara ha avanzado a un ritmo rápido en los teléfonos, el audio no se ha mantenido. La aplicación Dolby On iguala esta discrepancia.

Cómo usar la aplicación

La app es fácil de usar, con solo dos modos básicos para audio o audio / video, además de algunas configuraciones como la capacidad de grabar en un formato WAV sin pérdidas. Después de grabar, puede aplicar diferentes estilos de audio al archivo, como los diseñados para llevar las voces al frente, agregar más efectos de bajo o amplificar la grabación. También puede personalizar el nivel de reducción de ruido, junto con el tono, los medios y los graves. Los archivos se pueden compartir en Soundcloud, Instagram, Facebook o agregar a un correo electrónico.

Dolby On ya está disponible para iOS, y al mismo tiempo que el lanzamiento de Android, recibirá una pequeña actualización que agregará una opción para transmitir en vivo a Twitch. Esto se une a una opción existente de Facebook Live, pero en este momento ninguno parece ser parte de la aplicación de Android. Dolby dice que la aplicación está dirigida principalmente a músicos, pero también a cualquiera que haga videos en línea y quiera grabar un buen sonido en sus teléfonos.

Dolby On se puede descargar gratis desde Google Play hoy, y ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple.

Origen: Dolby On App llega a Android, hace que Jam Sessions suene genial | Tendencias digitales

