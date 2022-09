Huracán Ian: Sigue su trayectoria «en vivo» con esta app (descárgala gratis aquí) [+Video]

septiembre 28, 2022

El huracán Ian se fortalece y alcanza categoría 4 en su camino hacia Florida. Los pronósticos auguran vientos «devastadores» después de que a su paso por Cuba la tormenta dejara dos muertos y millones de personas sin electricidad. El ojo del huracán Ian podría tocar tierra en la costa oeste de Florida, en algún punto cercano a la ciudad de Tampa, con vientos máximos sostenidos de sobre 120 millas por hora (mph), casi 200 kilómetros por hora.

Seguir la trayectoria y fuerza del viento de ciclones y tormentas en tiempo real es de gran utilidad para los potencialmente afectables por el paso del huracán y eso es posible hacerlo desde un teléfono inteligente gracias una app gratuita. Windy es una aplicación útil para las personas amantes de actividades o deportes que dependen del viento, y en época de huracanes ni hablar de su utilidad.



La plataforma proporciona un preciso y claro pronóstico de viento mundial. Es una aplicación imperdible para surfistas, navegantes, paracaidistas, ciclistas y pescadores. Solo es necesario introducir el nombre de una localidad y de inmediato esta aparecerá ubicada en un mapa con la animación de los vientos actuales y su pronóstico.

La NASA ha publicado unas imágenes en Twitter que muestran al huracán Ian desde la Estación Espacial Internacional (ISS). AL momento de la grabación, el huracán estaba cerca de las Islas Caimán y se dirigía a Cuba.

Live views of #HurricaneIan from the @Space_Station as it flies over the storm. https://t.co/hGjzrBmuyw