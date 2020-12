noviembre 30, 2020

Para enero de 2021, más del 33,8% de los teléfonos inteligentes y tabletas Android no podrán navegar por internet en más del 30% de los sitios web. El motivo es que para hacer que el mundo de Internet sea más seguro, hemos visto que se ha introducido la transición al protocolo de seguridad HTTPS. Esto permite cifrarlo y por tanto evita en la medida de lo posible un ataque de un hacker. Aquí es que este protocolo podría crear demasiados problemas a partir del próximo 11 de enero de 2021 porque podría evitar que muchos teléfonos inteligentes y tabletas naveguen por Internet.

Millones de celulares Android no podrán navegar por Internet en 2021

De hecho, en detalle resulta que una de las autoridades de certificación (Let’s Encrypt) que emite los certificados de seguridad SSL para sitios web podría cambiar la forma en que se administran los certificados y esto fácilmente podría crear serios problemas para algunos teléfonos inteligentes más antiguos y obsoletos. Sabemos bien que por razones de seguridad siempre es mejor usar teléfonos inteligentes que estén actualizados a las últimas versiones que sean capaces de combatir virus o problemas adversos que otros dispositivos con software más antiguo no pueden hacer.

Android: ¿qué versiones pueden tener problemas?

Let’s Encrypt es hoy una de las autoridades de certificación más importantes de protocolos HTTPS y llega hasta el 30% de todos los dominios en la web. En este caso, Let’s Encrypt se basa en un segundo certificado llamado DST Root X3 que le permite también calificar teléfonos inteligentes o tabletas con fecha y así hacer posible la navegación. La novedad tiene que ver con el hecho de que Let’s Encrypt a partir de ahora ya no basará la certificación al depender también de la segunda autoridad y esto podría por tanto poner en peligro la navegación con dispositivos más antiguos que no solo soporten el certificado ISRG Root X1 de Let’s Encrypt.

¿Qué significa todo esto?

Los dispositivos que no son compatibles con el certificado ISRG Root X1 no podrán navegar por los sitios que lo utilizan. ¿Y cuáles son estos dispositivos que no lo admiten? Básicamente son todos los smartphones que aún tienen Android 7.1 o anterior: para estos smartphones o tablets no será posible tener un certificado Let’s Encrypt válido y por tanto no les será posible navegar.

Según los expertos, el mismo sistema operativo enviará un mensaje a los usuarios de advertencia. En este caso, podría aparecer un mensaje de error al intentar acceder a cualquier sitio web o cuando se intente realizar alguna actualización de las aplicaciones previamente instaladas.

Los teléfonos donde Android dejará de navegar por Internet correctamente en 2021 son:

LG X Style

Sony Xperia Z3

Sony Xperia XA

Samsung Galaxy J5, S5, S6, S7

Samsung Galaxy Note 5

Huawei Mate 8

LG G4 BEAT

Lenovo Moto G4

LG G5

Huawei P8

Huawei G7

Nexus 5, 6 y 7

¿Como puedo resolver éste problema?

En este caso Let’s Encrypt declara que al menos el 33,8% de los smartphones Android actualmente presentes y activos en el mercado tienen una versión que podría tener serios problemas en la navegación con al menos el 30% del total de sitios. En este caso, el tráfico procedente de estos dispositivos ronda el 5% como máximo. De hecho, es un problema que no debe subestimarse porque, según la empresa Let’s Encrypt, las personas que usan teléfonos inteligentes que no admiten el certificado podrían ser personas que no pueden comprar un dispositivo cada 4 años. Pero era inevitable cambiar la compatibilidad con el certificado HTTPS, que ahora es cada vez más crucial en la seguridad de la navegación web.

En este caso, la única forma de poder navegar incluso con Android 7 es utilizar Mozilla Firefox como navegador web que, a diferencia de otros navegadores, gestiona los certificados SSL por sí mismo y, por tanto, no depende de Android. Esto le permite navegar por sitios incluso con una versión decididamente antigua de Android.

