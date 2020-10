Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered: tráiler y todas las novedades

octubre 5, 2020

Electronic Arts anunció Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered, presentado con un primer tráiler de debut. El juego estará disponible a partir del 6 de noviembre para PC, PS4 y Xbox One, y a partir del 13 de noviembre para Nintendo Switch. Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered nos llevará de regreso a las calles del condado de Seacrest en busca de los mejores autos de carreras del mundo, en una carrera socialmente competitiva en todos los aspectos.

Los jugadores podrán conectarse con sus amigos independientemente de la plataforma gracias al juego cruzado y participar en persecuciones y carreras mano a mano, o enfrentar desafíos basados ​​en sus actividades en una competencia asincrónica gracias al sistema Autolog, que también es compatible con la sincronización multiplataforma, por lo que puede escribir su nombre en los Speedwalls de sus amigos, sin importar si juegan en PS4, Xbox One, PC o Nintendo Switch.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered incluye todo el contenido principal descargable:

Rebel SCPD, Super Sport, Armed and Dangerous, Indomitable Lamborghinis y Unleashed Porsches estarán disponibles el día del lanzamiento, con seis horas de juego adicional y más de 30 desafíos. Se han agregado nuevos lentes, colores de automóvil, envolturas, frenado brusco reducido, un modo de fotografía y una galería optimizados y múltiples actualizaciones para hacer que la experiencia del juego sea aún más completa.

La versión de Nintendo Switch funciona a 1080p / 30 FPS en modo TV (720p / 30 FPS en modo portátil) e incluye modelos de alta resolución, más objetos que enriquecen la escena, mayor distancia de seguimiento, sombras de mayor resolución y video mejorado. Dependiendo de las especificaciones técnicas, se admite una definición de 4K / 60 FPS en PC, mientras que puede elegir entre 4K / 30 FPS o 1080p / 60 FPS en PlayStation 4 Pro y Xbox One X. En las versiones base de PlayStation 4 y Xbox One el juego funciona a 1080p / 30 FPS.

Además de las mejoras enumeradas para la versión de Nintendo Switch, la interfaz de usuario se ha mejorado en las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC y se han agregado reflejos con mayor resolución, texturas mejoradas, más partículas y más rendimiento AA / SSAO.

