Nokia 1.4 súper económico y con una gran pantalla

febrero 3, 2021

Nokia 1.4 es el nuevo teléfono inteligente de nivel de entrada de HMD Global. El nuevo Nokia eclipsa a su predecesor en términos de tamaño de pantalla y capacidad de batería. El teléfono tiene un precio sugerido de 99 € y debería estar disponible a nivel mundial a partir de hoy. El mayor cambio es la nueva pantalla, un panel de 6,51” con resolución de 720p + 20: 9. Además, la batería ahora tiene 4.000 mAh en su tanque. Sin embargo, no vino con una mejora correspondiente en la velocidad de carga, 5W es todo lo que obtienes y peor aún se canaliza a través de microUSB. Como siempre, HMD promete 2 días de duración de la batería.

El nuevo teléfono ejecuta Android 10 Go Edition listo para usar y está listo para saltar a Android 11 Go (la actualización está «en camino»). Es necesario seguir con la edición Go, ya que el dispositivo funciona con el chipset Qualcomm 215 (quad Cortex-A53 @ 1.3 GHz, Adreno 308). La configuración básica es bastante limitada con solo 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, pero la versión superior tiene 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento bastante generosos. La ranura microSD admite oficialmente tarjetas de hasta 128 GB y Android Go tiene excelentes herramientas de administración de almacenamiento para mantener las cosas delgadas.

La parte posterior del Nokia 1.4

Cambia al tope de cámara estilo Oreo y ahora hay dos módulos a bordo: una cámara principal de 8 Mpx como antes y la nueva adición, una cámara macro de 2 Mpx. También es nuevo el lector de huellas dactilares montado debajo. El teléfono confía en los algoritmos de procesamiento de Google en la aplicación Camera Go para elevar la cámara que de otro modo sería básica con funciones como los modos Noche y Retrato. También está la cámara para selfies de 5 Mpx.

El teléfono tiene dos ranuras nano-SIM y LTE Cat. 4 conectividad (150 Mbps hacia abajo, 50 Mbps hacia arriba). Además, hay Wi-Fi b / g / ny Bluetooth 4.2, así como GPS, igual que antes. El conector para auriculares de 3,5 mm se puede utilizar para escuchar la radio FM, así como sus propias canciones.

Resumen de especificaciones técnicas

Nokia 1.4 Pantalla IPS LCD de 5,5 pulgadas

Ratio 20:9

HD+ Procesador Snapdragon 215 Memoria RAM 1/2/3 GB Almacenamiento 16/32/64 GB

MicroSD hasta 128GB Cámaras traseras Principal: 8 Mpx

Macro: 2 Mpx

Flash LED Cámara frontal 5 Mpx Software Android 10 Go Edition (preparado para Android 11 Go Edition) Conectividad y sonido 4G

WiFi 2,4 GHz

Bluetooth 4.2

GPSS

Micro USB

Conector de auriculares

Radio FM Batería 4.000 mAh Otros Botón dedicado a Google Assistant

Lector de huellas trasero Dimensiones y peso 166,42 × 76,72 × 8,7 mm

178 gramos Precio Desde 99 euros

