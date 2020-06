Pagar y recibir dólares fácil con nueva cuenta de Mercantil Banco

junio 9, 2020

Mony es una cuenta en dólares, sin saldo mínimo de Mercantil Banco Panamá. Te permite pagar y enviar dólares usando una dirección email. Es una cuenta corriente sin intereses, de apertura 100% digital a través de una aplicación móvil. Permite movilizar los fondos las 24 horas del día. Disfrutar de todos los servicios de la banca electrónica. Realizar retiros en cajeros automáticos y consumos en comercios en cualquier parte del mundo con una tarjeta de débito internacional.

Imagen por Diana Grytsku vía Shutterstock

Entre los beneficios destacados de la cuenta Mony es que no requiere monto mínimo de apertura ni saldo mínimo. Puede estar hasta en cero dólares, pero no por más de 60 días. No genera intereses, pero las tarifas por los servicios son más bajas que las de las otras opciones del banco y entre cuentas Mony no cobran comisión. Su conveniente sistema de enviar y recibir dinero evita la necesidad de manejar efectivo. Puedes abrir la cuenta desde tu dispositivo móvil, sin necesidad de ir a una sucursal. Sólo necesitas el correo electrónico para enviar o recibir dinero de Mony a Mony. Puedes movilizar tus fondos cuando quieras desde la aplicación Mony o desde la Banca en Línea. Solicitando una tarjeta de débito MasterCard, puedes realizar retiros por cajeros automáticos (ATM) y pagar en puntos de venta. La tarjeta de débito tiene un costo de membresía anual de 25$ y para solicitarla, conoce los pasos aquí.

¿Cómo abrir una cuenta Mony?

Para abrir una cuenta Mony sólo debes descargar la aplicación en tu móvil para iOS o Android, tener a la mano tu documento de identidad vigente y seguir los pasos indicados. Luego de instalar la aplicación de Mercantil Banco Panamá ubica el ícono de Mony, ingresa y completa la información solicitada. Debes tener tu documento de identidad o cédula vigente para poder abrir la cuenta Mony.

Con Mony puedes tener hasta un saldo máximo $3.000 y movimientos acumulados en el mes $4.500, es decir, débitos más créditos en el mes calendario. Para empezar a usarla debes ingresarle fondos, a través de una transferencia desde una cuenta en Mercantil, de otro banco local o de otra cuenta Mony. Luego debes registrarte en Mercantil en Línea Personas.

Esta cuenta está disponible también para residentes en Venezuela. Para tener más detalles de Mony visita su página oficial en Mercantil Banco Panamá https://mercantilbanco.com.pa/home/mony/

