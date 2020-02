Realme X50 Pro 5G tendrá la mejor carga rápida del mercado

febrero 14, 2020

Se confirma oficialmente que Realme presentará el Realme X50 Pro 5G el 24 de febrero. Esto es a pesar de que el Mobile World Congress 2020 ha sido cancelado. Lo harán en un evento en Madrid. Se transmitirá en vivo y conoceremos el nuevo buque insignia de la compañía. Poco a poco, vamos conociendo nuevos detalles sobre este teléfono. Llegará con el procesador Qualcomm Snapdragon 865 con conectividad 5G.

Ahora la marca ha anunciado una de las características estrella que tendremos en este teléfono: carga rápida. Aunque con el Realme X2 Pro ya tenían uno de los sistemas de carga más rápidos del mercado. Ahora, el Realme X50 Pro 5G lo está superando y se colocará en la parte superior de las listas. Este dispositivo llegará con la mejor carga rápida del momento, también confirmado.

El Realme X50 Pro 5G se cargará a 65 W de potencia

Actualmente, el mejor teléfono de carga rápida en el mercado es el Oppo Reno Ace, con 65 W. Una de las ventajas de pertenecer a un grupo tan grande como BBK Electronics, es que hay tecnología que comparten con otras marcas, y en En este caso, el Realme X50 Pro 5G se beneficia de la misma tecnología de carga rápida, ya que la marca ha confirmado los 65 W de potencia de carga para el Realme X50 Pro 5G. Esta potencia de carga le permite cargar una batería de 4.000 mAh en solo 30 minutos. Incluso menos de los 35 minutos que lleva Realme X2 Pro.

Para darnos una idea de cuánta potencia manejará el Realme X50 Pro 5G, con un cargador de 65 W podemos cargar la gran mayoría de ultrabooks en el mercado, como la MacBook Pro o la computadora portátil Xiaomi. Su cargador será universal, de pleno derecho porque con solo llevar un adaptador, habrá alguien que pueda cargar su teléfono y computadora a la mejor velocidad posible. Además, se colocan por delante de los 50 W del Mi 10 Pro. Es el último teléfono inteligente Xiaomi que se presentó ayer en China.

En la imagen que han utilizado para promover este sistema de carga, también nos muestran la parte inferior del teléfono. En este marco, tendremos la bandeja para las tarjetas SIM, el puerto de carga USB tipo C y el altavoz multimedia principal. Por el momento no hay un rastro de jack de 3.5 mm, que quizás podría colocarse en la parte superior, aunque teniendo en cuenta que el Realme X50 5G no tiene este componente, asumimos que en la versión Pro tampoco lo encontraremos.

