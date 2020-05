Samsung saca el entretenimiento a ‘The Terrace’ con nuevo TV para exteriores

mayo 22, 2020

Samsung Electronics anunció «The Terrace», su primer televisor QLED 4K al aire libre y su barra de sonido. The Terrace es un televisor inteligente que está específicamente diseñado para brindar la experiencia de entretenimiento interior completo en el exterior. Disponible en modelos de 55, 65 y 75 pulgadas, The Terrace se adapta perfectamente a cualquier espacio de vida al aire libre y ofrece las funciones de Smart TV. Diseñado teniendo en cuenta el clima: con una clasificación IP55, la pantalla de The Terrace ofrece durabilidad resistente al clima contra el agua y el polvo, y viene equipado para una fácil instalación al aire libre en una variedad de configuraciones.

«Hoy, los nuevos hábitos y tendencias de estilo de vida están evolucionando más rápido que nunca. Los consumidores utilizan pantallas para trabajar desde casa, hacer ejercicio con la plataforma en línea, mantenerse en contacto con sus seres queridos y participar en muchas otras actividades. La pantalla también debería evolucionar en línea con estos cambios en el estilo de vida». Dijo Jonghee Han, presidente de Visual Display Business en Samsung Electronics. «Con la presentación de The Terrace, estamos encantados de trascender la experiencia de la sala de estar conectada al exterior al ofrecer hazañas de ingeniería y experiencias de contenido que solo Samsung puede lograr».

Entretenimiento al aire libre con calidad de imagen ultra brillante

The Terrace ofrece una pantalla cristalina para aumentar la visibilidad en todo tipo de condiciones exteriores. Proporciona un nivel de brillo de 2.000 nits. Esto garantiza que los usuarios podrán disfrutar de contenido con una calidad de imagen vívida, incluso a plena luz del día. Su pantalla QLED 4K es perfecta para los fanáticos de los deportes. Con una alta velocidad de movimiento, proporciona una calidad de imagen clara y realista, ideal para contenido de movimiento intenso. Además, la pantalla está recubierta con tecnología de imagen antirreflectante y adaptativa que optimiza el contenido mediante el análisis de su entorno para minimizar el deslumbramiento no deseado.

Además, el nuevo TV también ha adquirido altos estándares de resistencia al agua y al polvo (IP55), por lo que funciona bien en diversos entornos. El producto cuenta con durabilidad, al tiempo que ofrece un diseño delgado y elegante de solo 59.8 mm.

Experiencia incorporada de Smart TV al aire libre

The Terrace ofrece diversos contenidos y experiencias de navegación que ofrecen entretenimiento sin interrupciones incluso al aire libre. El televisor viene equipado con Tizen, la plataforma Smart TV de Samsung. Ofrece funciones como Samsung TV Plus, un servicio de video de TV lineal gratuito con más de 120 canales. Samsung Health, una plataforma integral de fitness y bienestar, así como los principales servicios de transmisión por suscripción.

Además de admitir capacidades de visualización móvil como Multi View y Tap View, el televisor también admite múltiples servicios de voz. Incluye Bixby, Amazon Alexa y el Asistente de Google que se lanzará pronto, lo que lo ayuda a encajar naturalmente en el ecosistema del hogar inteligente.

The Terrace Soundbar crea la mejor armonía con el televisor

Finalmente, The Terrace y The Terrace Soundbar ofrecen un sonido dinámico que redefine las dimensiones del cine en casa. Desde el primer momento, el televisor ofrece un sonido de alta calidad y un sonido de bajos profundos y claros de sus woofers incorporados. Para aquellos que quieran personalizar la salida de sonido de su televisor, el equipo tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que le permite combinarse con Soundbar u otros dispositivos. Para ofrecer un sonido claro y rico para una experiencia de audio envolvente, la Soundbar cuenta con tecnología de cancelación de distorsión independientemente del entorno.

Con una durabilidad de nivel IP55, Soundbar se puede montar en una pared o directamente en The Terrace TV. Incluye audio potente y nítido para una experiencia de cine en casa al aire libre realmente envolvente.

Precio y disponibilidad

Samsung The Terrace TV de 55 pulgadas (QN55LST7T): US$3.500

TV The Terrace de 65 pulgadas (QN65LST7T): US$5.000

Samsung The Terrace de 75 pulgadas (QN75LST7T): US$6.500

Barra de sonido Samsung The Terrace: US$1.200

Tanto el televisor como la barra de sonido están disponibles en Estados Unidos y Canadá. Llegará en los próximos meses a Alemania, Australia, Nueva Zelanda y otros mercados.

Origen: Samsung lleva la experiencia de entretenimiento en el hogar al aire libre con el último estilo de vida de TV y barra de sonido, The Terrace – Samsung Global Newsroom

