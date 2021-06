Slots de Casinos en Colombia: qué son, cómo se juega y cómo se gana

junio 3, 2021

El mundo del entretenimiento ha venido cobrando nuevas y renovadas opciones gracias a la innovación y la tecnología. Siendo cada vez más popular en el mundo, la industria de los juegos de azar y las apuestas, generan grandes ingresos a las casas de apuestas en Europa, Estado Unidos, México, Colombia, Perú y una plaza sumamente prometedora, Brasil.

Aun cuando, en la mayoría de estos grandes mercados ya experimentan ciertas regulaciones y restricciones legales en sus respectivos países, eso no ha detenido el auge y crecimiento, donde cada vez más jugadores fanáticos a las apuestas online, pueden acceder y ganar con sus mejores pronósticos a infinidad de opciones divertidas y muy entretenidas.

Apuestas en Juegos de Casino

Así también, las apuestas se han extendido a plataformas digitales con nuevas y optimizadas modalidades de apuestas online, apuestas deportivas, la revolución de loso eSports, entre otros. Con acceso desde cualquier dispositivo en cualquier lugar del planeta y en tiempo real.

Aunque este universo se expande a una gran velocidad, los juegos tradicionales pues no pasan de moda, todo lo contrario, se reinventan para ofrecer un mundo de creatividad y grandes premios; y para ser justos es un buen ejercicio para el que comienza a participar como apostador, aunque en formatos digitales mucho más modernos, inmersos en realidad virtual y con visuales graficas muy atractivas.

Slosts de Casino

Comencemos entonces por los slots, es muy posible que no todos estén familiarizados totalmente con este término, y seguramente, puede que sea algo que te llame a la curiosidad, pero lo más probable es que en alguna oportunidad más de una vez hayas jugado a los slots de casino. De hecho, son mundialmente conocidos como máquinas frutales, pokies o tragaperras, ahora en formato de video, pero igual de sencillo para apostar y ganar.

Aunque parezca difícil de creer, este simple juego es el que de hecho genera las mayores ganancias dentro de un casino. En AquiJuego Colombia, podrás acceder a la más amplia variedad de video slots para apostar, bajo el diseño de las tradicionales máquinas de azar. En estas, los resultados están atados totalmente al juego de la probabilidad, pues los mismos son proporcionados por un generador de números aleatorios.

Máquinas Tragaperras

Ahora bien, a pesar de que los símbolos que van a ganar se seleccionan debido y gracias al azar, hay ciertos símbolos que aparecen con una mayor frecuencia. De lo contrario los bonos y comodines generarían pérdidas para la casa. Pero incluso desde nuestra plataforma digital, la realidad es que son muy simples y sencillos de usar, prácticamente cualquier usuario puede aprender a jugar con unos minutos de experiencia pues son muy intuitivos.

Algunas de las máquinas tragamonedas más populares son Book of Dead, Fruit Party, Cleopatra y Starbust, Dragons Queen, Aladdin And The Sorcerer, asi como variedad de juegos de video Poker, BlackJack y Baccarat con infinidad de múltiples variantes en cuanto a fisonomía, pero con la misma esencia y diversión. A simple vista solo es cuestión de suerte ganar en los slots de casino. Estas maquinitas tienen diferentes nombres en cada rincón del mundo, asi como múltiples versiones, para todos los gustos y preferencias, asi que encuentra la que más te guste, apuesta y gana.

Funcionamiento de los Slots de Casino

Como siempre, en cualquier tipo de apuestas es fundamental conocer la dinámica y funcionamiento del juego de azar si nuestro objetivo es optimizar pronósticos. Para entender un poco y poder de este modo aumentar tus posibilidades de ganar, es importante entender cómo funciona esta máquina. En el momento en el que un jugador presiona el botón para que gire, el GNA (generador de números al azar) comienza a hacer su trabajo generando cientos de números por segundo.

Luego selecciona los dígitos más actuales para determinar cuál será el resultado. Y todo esto sucede en el instante en que haces click en el botón, es decir que los carretes girando y entregando el resultado por separado son acciones diseñadas para generar suspenso en el jugador ya que no tendría atractivo que el juego mostrara el resultado al instante, ya no sería interesante.

Cómo Funciona el Jackpot

Lo mejor de estos slosts de casinos online renovados es quevan mucho más allá de las visuales y temáticas atractivas, pues tiene que ver con todo un trabajo de innovación para proporcionar los más atractivos premios.Asi es, se trata de un premio en metálico mucho más grande de lo habitual, donde lo primero que tenemos que hacer es jugar con dinero real a una tragaperras con bote acumulado.

Entonces, cada slot tiene su propio bote o gran premio, y según el valor de las tiradas y el número de usuarios jugando el bote aumentará más o menos rápido. En la mayoría de los casos, para optar al bote será necesario jugar con la apuesta máxima. Para conseguirlo, lo único que necesitas es obtener una combinación del símbolo de más valor en una línea de pago de la tragaperras con una tirada, y el bote será tuyo.

Jackpots Recargado

Presta especial atención a este detalle, más allá del juego convencional, es posible también encontrar aquellos slots que permiten ganar el jackpot en el juego de bono; lo que hace la tarea algo más complicada debido a que primero será necesario obtener la combinación que permite activar el juego de bono y luego tendrás que logar la combinación que tiene como premio el bono. Lo que quiere decir, es que el comportamiento de los botes es sumamente impredecible, lo que le agrega mucha mas emoción y expectación.

Tipos de Jackpot

Ahora bien, en referencia a los tipos de slots con bote, estos se dividen en dos tipos dependiendo de si ofrecen un bote fijo o progresivo. De cualquier forma, dependerá de la descripción del juego en específico; como siempre, antes de optar por un tipo de bote u otro es muy importante que entiendas las diferencias entre los slots con bote fijo y slots de jackpot progresivo. Las de jackpot progresivo son las más habituales en el universo de las tragaperras en las plataformas de apuestas online.

Jackpot de Bote Fijo

En este, la cantidad en juego siempre será la misma, es decir que no depende de cuántos jugadores hay activos en ese momento jugando en el slot; entonces, para optar al jackpot, es obligatorio hacer la apuesta máxima y toda vez entregado el bote, el premio siempre vuelve a ser el mismo o con la cantidad fija.

JackPot de Bote Progresivo

La idea es hacer este slot mucho más atractivo para el jugador, en este el jackpot va creciendo poco a poco según las tiradas de otros jugadores activos participando en el juego online. por lo tanto, cuantos más jugadores activos haya y mayores sean las cantidades apostadas por cada uno de estos, más rápido crece el premio de la máquina. Una vez se ha entregado el premio, se reinicia y comienza a acumularse desde cero.

En la actualidad son cada vez más los slots diseñados con este tipo de bote progresivo, solo debes ingresar en la sección de casino en AquiJuego Colombia y podrás observar que, junto al nombre del juego, aparece un número que no deja de crecer. Esa cifra es el bote actual del video slot.

Sugerencias Para Apostar y Ganar

Aunque en esencia es un juego muy simple, hay algunas sugerencias que pueden ayudar a obtener mayores resultados de las apuestas. A continuación, vamos a revisar doce consejos infalibles para aumentar las probabilidades de ganar al slot. Los mejores consejos y trucos para que cualquiera pueda hacerle frente a la banca y obtener dividendos.

Conoce la dinámica

Este es el primer paso, aprender el funcionamiento de las tragamonedas y elegir el slot adecuado. Antes de empezar a jugar, conviene decidir cuál es la máquina de slots que mejor se adapta en función de tus preferencias y necesidades, tenemos slot gratis o en modo prueba para que te familiarices antes de comenzar a apostar con dinero real. Una forma estupenda de aprender sobre el slot sin necesidad de apostar tu dinero.

Bonos y Promociones

Tenemos los mejores bonos de bienvenida para nuestros nuevos usuarios, muchas recargas y promociones para que comiences apostando seguro en AquiJuego Colombia.

Juega a un Return to Player Rate alto

Este indicador corresponde al porcentaje estadístico que se calcula al dividir el dinero que gana el jugador en la partida y el dinero que ha apostado durante ese tiempo. Se calcula que la ganancia media del jugador es de un 96%. Lo que evidencia la importancia de conocer de estadística y probabilidad ya que esto te ayudara mucho a pensar estratégicamente al momento de realizar tus apuestas.

Analiza las Tablas de Pago

La mayoría de los casinos online pone a la disposición del usuario una serie de tablas en las que puede ver los pagos que se han realizado con anterioridad por cada juego. Utilizar esta información es de mucho beneficio, gracias a estas tablas se pueden analizar cuáles son las más ventajosas, las que otorgan más premios, tipos de premios: altos o bajos. Al final siempre se trata de poner en practica habilidades de análisis y estrategia.

Jugar con un Presupuesto

Esto debería ser parte de tu estrategia de juego. Es recomendable diseñar un presupuesto y respetarlo. Tener en cuenta que el juego puede ser adictivo, aun si se tiene suerte lo ideal es acogerse al límite que tengas determinado, por supuesto, lo lógico es que lo dispuesto para apostar no afecte tus gastos y responsabilidades.

Por último, hay otras curiosidades que son interesantes a tener en cuenta, por ejemplo, es un mito creer que los slots están programados y reparten premios cada determinado número de tiradas. Como ya se ha explicado, se utilizan generadores de números aleatorios.

No es verdad que los slots no pueden ofrecer un premio tras a ver repartido un gran premio, pero si es menos probable. Debido que utilizan generadores de números, las tragamonedas no necesitan almacenar una cantidad determinada para ofrecer un premio porque está atado al azar quién lo determina.

Además, en los juegos de azar no todo es simple suerte puesto que se requiere de habilidades matemáticas, datos agrupados y una buena memoria, tiene que ver con la estadística, la probabilidad de que un evento suceda.

Juego de Azar y Probabilidad

Lo más interesante es que ganar en un juego de azar no radica solamente en la habilidad que tiene el jugador, también interviene la destreza para calcular, para analizar las estadísticas, las posibilidades tanto favorables como desfavorables que se derivan del propio juego, de las acciones que se van realizando en el tiempo que se juega pero, si todo fuera matemáticas aplicadas no se llamarían juegos de azar puesto que aún el matemático o jugador más experto puede fallar, este es el componente imprescindible llamado suerte o azar.

El objetivo de la probabilidad, desde un punto de vista matemático, es exponer de manera cuantitativa las predicciones en un contexto de incertidumbre. Esta forma de deducción estadística, sin embargo, es limitada por su escasez de generalidad, ya que no se aplica por ejemplo a los dados cargados. Así pues, la probabilidad será la frecuencia relativa de ocurrencia de un determinado resultado en un gran número de repeticiones del experimento.

Jugar con Estrategia

En la actualidad, tanto las plataformas web de apuestas y juegos en línea como los desarrolladores de los video slots de casino,se esmeran y ponen todo su empeño en diseñar toda clase de herramientas y mecanismos para que los usuarios puedan acceder información de primera mano relevante para analizar jugadas y cuenten con información importante para realizar los mejores pronósticos, guías y tablas resumen con los historiales, entre otros.

Desde AquiJuego Colombia, contaras con la mayor y más amplia gama de divertidos juegos con cuantiosos y atractivos premios, podrás acceder y jugar cuando y desde donde quieras, con el respaldo, seguridad y confianza de la mejor casa de apuestas en Colombia, ingresa y registra tu cuenta de usuario en el www.aquijuego.co

