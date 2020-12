Sony elimina Cyberpunk 2077 de PlayStation Store tras múltiples quejas

diciembre 18, 2020

Inmediatamente después del lanzamiento del tan esperado Cyberpunk 2077, una gran cantidad de quejas de los jugadores recayeron sobre los desarrolladores de CD Projekt RED. Los jugadores se quejaron de la inestabilidad del juego; así como gráficos mucho más cutres de lo que habían prometido los desarrolladores polacos.

La versión de consola del juego fue la que más sufrió. Los comentarios enojados de las personas que compraron el juego circularon activamente en la Web, en el que se decía que el juego, de hecho, no se podía reproducir en PS4, Xbox One y One S. Los jugadores frustrados exigieron que CD Projekt RED rehaga completamente el juego, para que los gráficos coincidan al menos ligeramente con la versión de PC en términos de gráficos y muchos también esperan menos errores notorios.

En respuesta a los reclamos de alto perfil de los usuarios de PS4, Sony Interactive Entertainment anunció la eliminación de Cyberpunk 2077 de la tienda de PlayStation y ofrece un reembolso completo a quienes compraron el juego a través de la tienda en línea. “SIE se esfuerza por garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente; y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo para todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PS Store y quieran un reembolso».

CD Projekt RED continúa pidiendo disculpas por el estado de las versiones de Cyberpunk 2077 para PS4 y Xbox One y promete corregir errores y fallas y mejorar la experiencia general a principios del próximo año.

Origen: Sony decide eliminar Cyberpunk 2077 de PlayStation Store tras múltiples quejas – Gizchina.com

[+] Videos de nuestro canal de YouTube