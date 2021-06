Te quedaste sin espacio de almacenamiento en Gmail: hora de liberar y recuperar megas

junio 3, 2021

Desde el 1º de junio 2021 Google Fotos ya no ofrece almacenamiento gratis ilimitado. Todas las fotos y videos nuevos que cargues contarán para los 15 GB de almacenamiento gratuito que vienen con cada cuenta de Google y por si lo habías olvidado, el almacenamiento de tu cuenta de Google se comparte entre Drive, Gmail y Fotos. Si te quedaste sin espacio de almacenamiento en Gmail, al limpiar tu almacenamiento de Gmail, automáticamente obtendrás más espacio para Google Fotos. Sigue leyendo para saber más sobre cómo liberar espacio de almacenamiento de Gmail.

Gmail es el servicio más popular de correo electrónico, con más de mil millones de usuarios. Pero Gmail puede saturarse con bastante rapidez, sobre todo con los innumerables correos electrónicos promocionales que llegan a tu bandeja de entrada. Si necesitas liberar espacio de almacenamiento en tu cuenta, puedes hacerlo a través de Google One. Usa el Administrador de almacenamiento de la app o el sitio web de Google One para obtener una vista previa de archivos grandes almacenados en Fotos y Drive, y borrarlos. También puedes ver todos los correos con adjuntos pesados y borrarlos definitivamente.

Cuando comenzamos a escribir el artículo, nuestra cuenta de Gmail estaba llena. Los 15 Gb de almacenamiento gratuito estaban usados y no podíamos ni recibir correos nuevos. Después de aplicar las herramientas de Google One, liberamos 10 Gb de un solo golpe. Lo reconocemos, teníamos muchos, pero muchos correos viejos sin borrar. Tal vez en tu caso la reducción no sea tan drástica.

Más allá del Administrador de almacenamiento de Google hay otros métodos para liberar espacio de almacenamiento de Gmail que te pueden ayudar

Método 1: eliminar correos electrónicos

Abre Gmail y escribe «has:attachment larger:10M» en la barra de búsqueda. Esto mostrará todos los correos electrónicos con archivos adjuntos de más de 10 MB de tamaño. Si deseas eliminar archivos más grandes, puede reemplazar «10» con un número mayor. Después de que Gmail muestre los resultados de la búsqueda, selecciona todos los correos electrónicos que no necesitas y toque el botón Eliminar.

Después de esto, dirígete a la sección Papelera y toca el botón de vaciar papelera. Esta es una de las formas más fáciles de limpiar rápidamente el espacio de almacenamiento.

Método 2: Cómo evitar el problema de ‘Te quedaste sin espacio de almacenamiento en Gmail’ en el futuro

Primero debes cancelar la suscripción de todos los correos electrónicos innecesarios y luego eliminar todos los antiguos. Si te registraste en un sitio web que envía muchos correos electrónicos, como promociones o boletines informativos, puedes usar el enlace para cancelar la suscripción incluido en Gmail para dejar de recibir estos correos electrónicos. Toma en cuenta que, según Google, la lista de correo podría tardar unos días en dejar de enviarte mensajes después de que te hayas dado de baja.

Abre Gmail en tu PC o portátil.

Abre cualquier correo electrónico del remitente que deseas cancelar.

Toca el botón Cancelar suscripció n, que se encuentra cerca del nombre del remitente.

n, que se encuentra cerca del nombre del remitente. Aparecerá una ventana emergente. Haz clic en «Cancelar suscripción» nuevamente para confirmar que deseas dejar de recibir los correos electrónicos. Y listo!

En algunos casos, serás redirigido al sitio del remitente, donde puedes deshabilitar la opción de correo electrónico. Por ejemplo, cuando te das de baja de los correos electrónicos de Twitter, te redirigen a la página oficial, donde puedes desactivar inmediatamente la opción de correo electrónico.

Para eliminar todos los correos electrónicos antiguos de esa suscripción, simplemente escribe el nombre del remitente en la barra de búsqueda y todos los correos electrónicos aparecerán en tu bandeja de entrada. A continuación, puedes eliminarlos fácilmente sin leer ninguno. Por ejemplo, escribe Twitter en la barra de búsqueda y Gmail mostrará todos los correos electrónicos relacionados con Twitter. Luego puedes hacer clic en el botón Seleccionar todo para eliminar todos los correos electrónicos a la vez.

Fuente: Soporte de Google y The Indian Express

