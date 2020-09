Canon EOS C70: nueva cámara para cine con cuerpo muy compacto

septiembre 25, 2020

La nueva Canon EOS C70 es una propuesta de generosas dimensiones, aún así es lo más compacto dentro de la línea de cámaras EOS Cinema y eso le da un enfoque completamente nuevo. Resulta una cámara muy atractiva para creadores de contenido que no quieren sacrificar determinadas características, pero a su vez necesitas algo más similar a una cámara de fotos.

En ese sentido, la EOS C70 cumple perfectamente y no es mucho más grande de lo que sería la Canon EOS 1DX Mark III, cámara que actualmente se posiciona como la SLR más potente de la marca. Lo primero que llama la atención es su sensor y montura. Aquí Canon apuesta por un captor Super 35mm y la montura RF. Es la primera EOS Cinema en usarla y eso le permite acceder a toda la gama de objetivos disponibles para las EOS R. Referente al sensor, este ofrece un rango dinámico de 16 pasos y una capacidad de grabar vídeo a resolución máxima 4K y 120 fps.

Correcto, aquí no hay nada de vídeo 8K, pero es que no hace falta. Porque la cámara lenta a resolución 4K y 120 fps ya es motivo más que suficiente para apostar por ella. Hay que recordar que editar vídeo 8K no es nada sencillo a nivel de requisitos de hardware. Aunque el principal atractivo de este material es que se puede capturar usando el perfil logarítmico Canon C-Log 3 que permite generar material con perfil 4:2:2 y 10 bits directamente en memoria interna.

Ficha técnica y precio

Características Canon EOS C70 Sensor Super 35 mm con salida de doble ganancia Resolución de vídeo máx. 4K a 120 fps. (perfiles Canon C Log 2 y 3 con más de 6 pasos de rango dinámico) Procesador DIGIC DV7 Montura Canon RF Grabación interna En doble ranura SD compatible con tarjetas SD UHS-II Pantalla Panel LCD táctil de 3,5″ y articulado Conexiones 2 x miniconectores XLR, jack de 3,5mm para micrófono y salida de audio, conector HDMI (tipo A), USB C, entrada de corriente XLR de 4 patillas Precio Aprox. 6.400 dólares o unos 5.500 euros

Y todo esto sin contar que con tales dimensiones no se sacrifican opciones importantísimas cuando te mueves en producciones de alto nivel y requieres conexiones de entrada y salida profesionales como las dos destinadas a la captura de audio, otra para micrófono de 3,5mm, salida de auriculares para la monitorización y un sin fin de botones personalizables para tener todo bajo control rápidamente. Es más, incluye hasta filtro ND integrado para poder grabar con grandes aperturas en situaciones de mucha luminosidad.

Sigue leyendo: Canon EOS C70, nueva cámara de cine: características y precio

