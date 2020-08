Concurso global de fotografía premiará imágenes de bondad entre las personas

agosto 17, 2020

ViewSonic invitó a cuatro marcas líderes en la industria de diseño con muchos años de experiencia en los servicios y herramientas en diseño fotográfico: Blurb, Shoot the Frame (STF), Tinyspace y TourBox, para llevar a cabo el concurso global de fotografía ColorPro Award. El tema de este concurso es la “Bondad”.

Imagen vía Depositphotos

El concurso global de fotografía está abierto para quien desee registrar sus fotos desde el 18 y hasta el 31 de agosto del año en curso, demostrando lo que la palabra bondad significa para cada participante. Los premios principales incluyen un display profesional ColorPro VP2785-2K y un set de herramientas para fotografía.

El premio ColorPro Award respeta totalmente la creatividad artística, sin establecer límites de tamaño, relación de aspecto, estilo o dispositivo. Dos reconocidos fotógrafos profesionales: Luke Stackpoole y Kai W, han sido designados como los embajadores del ColorPro Award, compartiendo sus fotografías que reflejan momentos y acciones de bondad, amabilidad y solidaridad.

Imagen por Luke Stackpoole

En la foto de Luke Stackpoole, un perro de trineo protege a sus cachorros de una tormenta de nieve a temperaturas -35°C, reflejando el instinto paternal por proteger a sus pequeños. Por su parte, la fascinante foto de Kai W muestra a un carnicero usando un cuchillo de carne para ayudar a una pequeña niña a abrir un agujero para popote en su té de cartón.

Imagen por Kai W

Las compañías aliadas han colaborado con generosos premios para estas presentaciones tan inspiradoras. Además de un premio en efectivo por US$1,000, el premio principal incluye un display profesional ColorPro VP2785-2K y un controlador TourBox que ayudará a los creadores a desarrollar su trabajo. STF, Tinyspace y Blurb también proporcionarán membresías y cupones para ayudar a estos creativos a mostrar su trabajo, construir portafolios digitales y aprovechar los servicios de impresión y auto-edición en línea.

Todas las fotografías enviadas serán evaluadas en tres aspectos principales:

Impresión y emoción general transmitida Originalidad, creatividad y narración de la historia Aspectos técnicos, exposición, color, tono y ejecución.

Detalles del concurso

Cuándo: Del 18 al 30 de Agosto de 2020

Cómo: Enviar la foto con el tema de “Bondad” al sitio web del evento.

Primer lugar:

USD $1,000 en efectivo

Un (1) monitor ColorPro VP2785-2K

Controlador TourBox

Una membresía por 12 meses a Tinyspace

Cupón de Blurb por USD $500

Una membresía Premium por 12 meses para Shoot The Frame

Segundo lugar:

Cupón de Blurb por USD $200

Una membresía por 12 meses a Tinyspace

Una membresía Premium por 12 meses para Shoot The Frame

Tercer Lugar:

Cupón de Blurb por USD $100

Una membresía por 12 meses a Tinyspace

Una membresía Premium por 12 meses para Shoot The Frame

