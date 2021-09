Los iPhones viejos se vuelven más rápidos si cambias la región a Francia

agosto 31, 2021

En el pasado reciente, las controversias en torno al rendimiento de los iPhones, especialmente los modelos antiguos, fueron noticia de primera página. Según una información proveniente de China, siempre que cambies la ubicación a Francia, el rendimiento de sus teléfonos será más rápido y fluido. La razón, es que Apple fue multada por Francia por el incidente de reducción de frecuencia de sus chips. Esto significa que la empresa no puede moderar el rendimiento de los iPhones viejos en ese país.

Apple reduce intencionalmente la velocidad de los iPhones antiguos para evitar que su rendimiento afecte la vida útil de la batería debido a su envejecimiento. Esta reducción en el rendimiento significa que el iPhone se vuelve más lento. Este incidente sucedió en realidad hace un par de años. Mientras que Apple tuvo que hacer frente a una multa en Francia, la empresa tuvo una salida pactada en muchas otras regiones.

En el caso de China, la compañía no pagó ninguna multa por ralentizar los iPhones antiguos. Sin embargo, tuvo que introducir una política para reducir el precio de las baterías de repuesto. Además, agregó opciones de estado de la batería en el sistema, para que los usuarios puedan ver claramente el estado de la batería. Con esto, los usuarios creían que la empresa no volvería a reducir el rendimiento de los viejos iPhones. Sin embargo, parece que este no es el caso.

Hay informes de aseguran que después de cambiar la región, los iPhones (especialmente los iPhones viejos) se vuelven más rápidos y fluidos. El informe también afirma que incluso el iPad se vuelve más fluido y rápido después de cambiar la región.

Además, una comparación de la puntuación AnTuTu antes y después de que se cambiara la región muestra que la puntuación de funcionamiento del teléfono cambió y demuestra un aumento significativo en el rendimiento después de cambiar la ubicación a Francia.

En cambio, con el iPhone 12 Pro, una prueba de la puntuación de ejecución de GeekBench 5 muestra que es básicamente la misma antes y después de cambiar la ubicación a Francia. Esto muestra que la reducción del rendimiento del iPhone no afecta a los nuevos modelos. Sin embargo, para los antiguos, el caso es diferente.

Origen: Gizchina

