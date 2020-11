MediaTek revela 3 nuevos chips para teléfonos inteligentes y Chromebooks

noviembre 10, 2020

El fabricante de chipsets MediaTek revela tres nuevos chipsets: dos destinados a los próximos Chromebooks y uno para teléfonos Android de gama baja. Sus nombres varían cuando se trata de comerciabilidad, pero todos terminarán en productos que verá durante el próximo año o dos.

Dimensity 700: En primer lugar está el nuevo chip de teléfono inteligente, el Dimensity 700. Incluye un módem 5G necesario en el futuro y admite la agregación de portadoras 5G y el modo de espera dual SIM dual. Sin embargo, no se menciona el soporte de mmWave, no es que realmente importe, ya que el hardware requerido para combinar en el soporte de la tecnología de alta frecuencia tiende a inflar los precios de los teléfonos (algo a lo que los dispositivos económicos serían aún más sensibles), y mmWave no lo es «Realmente tan útil». Es compatible con redes 5G independientes y no independientes con agregación de operadores.

Además de esa G adicional pero altamente comercializable, el conjunto de chips admite pantallas FHD + de 90Hz para una experiencia más fluida y sensores de hasta 64MP para la cámara principal, con todo tipo de beneficios respaldados por hardware como compatibilidad con el modo de cámara AI y reducción de ruido de múltiples cuadros.

En términos puramente técnicos:

El conjunto de chips tiene dos núcleos A76 grandes de hasta 2,2 GHz, más seis núcleos A55 más pequeños, muy parecidos al Dimensity 720 numéricamente superior, junto con una GPU ARM Mali G57 construida para el nodo de 7 nm de TSMC, nada demasiado potente. Sin embargo, este chipset no está dirigido al mercado insignia, y MediaTek espera que pueda hacer mella en la actualización 5G para los teléfonos inteligentes del «mercado masivo», un eufemismo para los teléfonos de nivel de entrada. La disponibilidad comienza el primer trimestre de 2021, y los precios de los productos deberían rondar los 250 dólares o menos, al menos en China.

MT8195

Los conjuntos de chips de MediaTek destinados a Chromebook no tienen grandes nombres comercializables, pero están en algunos de nuestros dispositivos favoritos, como el reciente Lenovo Duet , y el nuevo MT8195 parece un paso importante. El nuevo conjunto de chips apunta a productos «premium» para una experiencia de mayor nivel.

En el interior, tiene cuatro núcleos A78 emparejados con cuatro núcleos A55 más pequeños y una GPU Mali G57, todo en el nodo de 6nm más nuevo de TSMC. Esa GPU también puede manejar hasta tres pantallas simultáneas, si desea conectar su Chromebook a un monitor externo (o dos). Tiene la unidad de procesamiento de IA «APU 3.0» de MediaTek para todo tipo de posibles casos de uso de cómputo heterogéneos, como reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes o cualquier cosa para la que los desarrolladores usen el SDK.

Hay soporte de hardware para decodificación Dolby Vision / 4K HDR y AV1, además de PCI-Express Gen 3 y USB 3.2 Gen 1 para periféricos. También es compatible con algunas configuraciones de cámara salvajes, como cámaras de 4 celdas de hasta 80MP o disparadores individuales de 32MP, aunque probablemente no veremos que eso se lleve al límite en los Chromebooks.

Con ese fin, el MT8195 no solo está destinado a Chromebooks. Aunque MediaTek es silencioso cuando se trata de socios de hardware específicos, el conjunto de chips «premium» también llegará a las pantallas inteligentes, tabletas y «otros dispositivos inteligentes» en algún momento después del segundo trimestre de 2021.

MT8192

Es posible que el MT8192 solo tenga una brecha de tres números entre él y su hermano mayor, pero es un notable descenso en las especificaciones, con cuatro núcleos A76 emparejados con sus A55: es un chip «convencional» que apunta a un mercado ligeramente más bajo. También se conforma con el «APU 2.0» un poco más antiguo para aplicaciones de inteligencia artificial respaldadas por SDK.

MediaTek es un poco desigual en los detalles que nos proporciona, pero sabemos que este chip de gama baja admite pantallas UFS 2.1 y WQHD a 60Hz o pantallas FHD + a 120Hz, con soporte simultáneo para dos pantallas FHD y el mismo PCI-E Gen2 y Compatible con USB 3.2 Gen 1 que tiene el chipset más grande. El MT8192 comenzará a aparecer en Chromebooks a partir del segundo trimestre de 2021.

Nueva «Plataforma Premium»

Aunque casi no tenemos detalles al respecto, MediaTek también está planeando otro chipset de gama alta. Dejó caer los detalles a mitad del evento hoy en una «una cosa más» casi al estilo de Apple, por lo que no tenemos un nombre, y solo tenemos un puñado de especificaciones: El nuevo chip puede obtener la marca Dimensity y existir en algún lugar por encima de la línea 1000 actual, pero eso es todo lo que sabemos.

