Xiaomi Mi Band 6: todo lo que sabemos antes de su lanzamiento

marzo 18, 2021

Xiaomi no ha confirmado el nombre de su próximo rastreador de ejercicios Mi Band. Sin embargo, estamos bastante seguros de que aterrizará como Xiaomi Mi Band 6 simplemente basado en la historia de la serie y Mi Smart Band 6 en algunas áreas. La compañía no se ha desviado en absoluto de su esquema de números ascendentes para la línea, y no tenemos evidencia que sugiera que cambiaría esa tendencia.

Históricamente, Xiaomi lanza la última Mi Band a finales del primer semestre de cada año. El año pasado, vimos el lanzamiento de Xiaomi Mi Band 5 en junio, al menos en China. Es posible que la compañía pueda adelantar significativamente esa fecha de lanzamiento. También es posible que aterrice al mismo tiempo. Sin embargo, no apostaríamos a que se lance después de junio. Por ahora, planee ver la Xiaomi Mi Band 6 en algún momento entre abril y junio.

Xiaomi no cambió demasiado el diseño entre Mi Band 5 y Mi Band 4. Del mismo modo, esperamos que Xiaomi Mi Band 6 también lleve la mayoría de los elementos de diseño de sus predecesores. Sin embargo, eso no significa que la compañía no tenga en mente algunas actualizaciones. Según un rumor derivado del código dentro de la aplicación Zepp (producida por Huami, la compañía que fabrica la serie Mi Band para Xiaomi), podría haber una pantalla más grande para Mi Band 6. No sabemos cuánto más grande, pero más espacio en la pantalla en un rastreador de ejercicios siempre es bueno.

Xiaomi también es bastante bueno para hacer que sus correas Mi Band sean extraíbles. Esto permite a empresas de terceros crear correas compatibles para esos rastreadores de actividad. Como tal, debería poder obtener muchas correas divertidas y coloridas para la Xiaomi Mi Band 6. Sin embargo, se desconoce si la Mi Band 6 funcionará o no con las correas de Mi Band 5.

Especificaciones y caracteristicas

Uno de los rumores más emocionantes que rodean a la Xiaomi Mi Band 6 es la posibilidad de que admita los comandos de voz de Amazon Alexa. En el desmontaje del código de la aplicación Zepp mencionado anteriormente, los fisgones encontraron referencias a que posiblemente ese sea el caso. Esto tendría mucho sentido porque el Amazfit Band 5, también producido por Huami, tiene esta capacidad.

El Amazfit Band 5 también admite el seguimiento de SpO2, también conocido como seguimiento de oxígeno en sangre. Esta es una forma útil de obtener una visión más profunda de sus rutinas de fitness. Dado que Amazfit Band 5 admite esto, no es descabellado asumir que Mi Band 6 también podría hacerlo.

También tenemos evidencia que sugiere que la compatibilidad con NFC podría ser estándar. Es posible que todavía haya una versión con NFC en China, pero es una buena apuesta que otras áreas verán compatibilidad con NFC en todas las versiones disponibles. También hay rumores de que el GPS a bordo podría ser una posibilidad, lo que sería un gran problema. Sin embargo, parece que podría ser demasiado bueno para ser verdad.

Finalmente, esperamos que haya más funciones de seguimiento de estado físico en la Xiaomi Mi Band 6. Ya puedes rastrear una gran cantidad de entrenamientos y actividades diferentes, pero el rumor es que Xiaomi podría agregar 19 modos más al rastreador: Indoor fitness, Indoor ice skating, HIIT, Core training, Stretching, Stepper, Gymnastics, Pilates, Street dance, Dance, Zumba, Cricket, Bowling, Basketball, Volleyball, Table tennis, Badminton, Boxing y Kickboxing.

Precio y disponibilidad

El aspecto más importante de la línea Mi Band que la ha mantenido tan popular es lo económicos que son los rastreadores. Como tal, es razonable suponer que Xiaomi Mi Band 6 continuaría esa tendencia. La pregunta es: ¿qué tan barato podría ser? La Mi Band 5 llegó como la Mi Band más cara de la historia con un precio minorista de $ 50. Con las actualizaciones esperadas que vienen con Mi Band 6, ¿podría Xiaomi superar la marca de $ 50?

Esperamos que no. Con el estado del mundo actual relacionado con la pandemia de COVID-19, es probable que las empresas estén haciendo todo lo posible para evitar subir los precios. Creemos que es seguro asumir que Mi Band 6 tendrá un precio más bajo que Mi Band 5 o, al menos, el mismo precio. Sin embargo, no tenemos ninguna información para confirmar o negar eso. En lo que respecta a la disponibilidad, Xiaomi casi siempre lanza sus productos en China primero antes de lanzarlos a nivel mundial. Podemos esperar que suceda lo mismo aquí. Una vez que salga de China, puede esperar una amplia disponibilidad.

