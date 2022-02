febrero 7, 2022

Google domina básicamente el segmento de los smartphones gracias a Android. El software basado en Linux básicamente se ejecuta en casi todos los teléfonos inteligentes del mundo, a excepción de los dispositivos Apple y algunos dispositivos de compañías valientes que intentan ser una alternativa. Android está disponible de forma gratuita, pero aún tiene un costo. Dependerá de los servicios móviles de Google para tener una experiencia adecuada. A veces, esto implica enviar sus datos cuando usa aplicaciones, realizar búsquedas a través del navegador, etc. No es posible deshacerse de todo el seguimiento de datos a menos que cambie a una ROM personalizada o cambie a la competencia. Sin embargo, hay algunos consejos para que se sienta más seguro y mejorar su privacidad en Android.

6 acciones para mejorar tu privacidad en Android

Los dispositivos con Android 10 o superior podrán modificar la privacidad a través de la cuenta de Google y la configuración de Android. Otras versiones requerirán que el usuario busque en la aplicación Configuración, afortunadamente, la barra de búsqueda ha existido durante suficiente tiempo.

Desactivar copia de seguridad

El primer consejo consiste en desactivar las opciones de Copia de seguridad automática proporcionadas por Google. Deberá dirigirse a Configuración >> Sistema >> Copia de seguridad. Allí, deshabilitarás la copia de seguridad en Google Drive.

Por supuesto, al hacer esto estarás sacrificando algunas funciones hechas para facilitarte la vida. Por ejemplo, no será un número de sincronización o chats de SMS, por lo tanto, no se restaurarán si pierde o rompe su teléfono. También perderá la configuración personalizada de los dispositivos, incluidas las contraseñas de Wi-Fi, y no se realizará una copia de seguridad de sus fotos y videos.

Todavía existen algunas soluciones como ownCloud u otras soluciones de código abierto similares para mantener sus archivos en la “nube”.

Cambiar a aplicaciones y servicios de terceros

Por supuesto, esta opción es para aquellos que quieren tener un Android “sin Google”. De todos modos, si quieres conseguir alternativas a Google Apps, seguirás dando información a otras aplicaciones. Así que esto puede ser solo una opción personal de a quién le enviarás tus datos.

Puede cambiar Gmail a opciones como Microsoft Outlook. Drive se puede cambiar por Dropbox o Onedrive, la aplicación Keep se puede cambiar a Evernote. Incluso hay opciones para Mapas como OsmAnd (OpenStreetMap) y Here WeGo (antes Nokia Here o Microsoft Here). Incluso puede cambiar a reemplazos de código abierto.

Puede deshabilitar algunas aplicaciones de Google a través del menú de configuración, o incluso a través de algunos lanzadores. Sin embargo, todavía se necesitan algunas aplicaciones como la Búsqueda de Google, puede deshabilitar aplicaciones no obligatorias como YouTube, etc.

Elija un navegador de terceros

Otra opción consiste en cambiar Chrome y sus mecanismos de seguimiento a un navegador de terceros. Hay opciones como Navegador y Opera GX, así como Firefox y Firefox Focus para aquellos que desean privacidad adicional. Alternativamente, puede usar Microsoft Edge, el navegador integrado de Samsung y Vivaldi.

Puede mantener Google Chrome y reducir sus funciones de drenaje de datos. Puede dirigirse al menú de tres puntos >> Configuración >> Motor de búsqueda y cambiar a un motor de búsqueda de terceros como DuckDuckGo.com, que es el mejor para la privacidad. Por supuesto, Google sigue siendo el rey de los motores de búsqueda, por lo que necesitarás un poco de adaptación. El gigante de las búsquedas seguirá siendo el mejor lugar para ir si quieres encontrar algo.

Otra opción es deshabilitar la sincronización, pero perderá la sincronización multiplataforma. También puede deshabilitar la herramienta de contraseña nativa de Google, los métodos de pago y las opciones de autocompletar.

Otro consejo es no confiar incondicionalmente en el Modo Incógnito

El modo de incógnito promete un perfil bajo y dice que su historia de navegación será privada. Sin embargo, es posible que su ISP y los proveedores de Wi-Fi públicos aún puedan ver los sitios web que está visitando. Hay navegadores como Tor Browser basado en Firefox o una oferta de VPN confiable como ProtonVPN. Estos cifrarán sus datos y le permitirán ser «realmente invisible».

Autenticación de 2 factores para todo

Esto es obligatorio para cualquier persona que quiera mantenerse a salvo en este mundo lleno de piratas informáticos y virus. No te hará perder Google, pero hay otras cosas de las que deberás preocuparte. Google ya ofrece una autenticación de 2 fábricas y, sinceramente, ¡eso es imprescindible! Otras aplicaciones y servicios, como Microsoft, Facebook, Twitter, Reddit, Slack y Password Managers también tienen opciones de 2FA.

Otros consejos

Hay algunas «buenas prácticas» que aún puede adoptar en su uso de Android. Por ejemplo, puede desactivar la ubicación cuando no la esté usando o no la necesite. El uso de opciones de ubicación que consumen menos batería también conservará la batería del teléfono durante más tiempo.

Otro consejo es comprobar qué aplicaciones son administradores de dispositivos (Configuración >> Aplicaciones > Avanzado > Acceso a aplicaciones especiales:> Aplicaciones de administración de dispositivos. Find My Device y Google Pay se encuentran entre las que suelen obtener este permiso de forma predeterminada.

Mantenga un registro de los permisos de las aplicaciones. Si encuentra que una aplicación tiene permiso que no necesariamente lo necesita, deshabilítelo.

Evite iniciar sesión con Google en aplicaciones de terceros. Intente crear nuevas cuentas individuales con contraseñas separadas.

Ir a una revisión de seguridad. Google lo guiará a través de inicios de sesión no utilizados y aplicaciones de terceros con acceso a su cuenta y le preguntará si aún los necesita.

ROM personalizada de Android

El último y último consejo es optar por una ROM personalizada. Esta también es una buena práctica si posee un dispositivo que llegó al final de su soporte. XDA-Developers es el lugar para ir si necesita consejos sobre cómo flashear una ROM personalizada en su dispositivo. También hay algunas ROM personalizadas específicas como el proyecto /e/ que ofrecen una experiencia verdaderamente sin Google.

